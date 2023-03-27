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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الشباب والرياضة تُطلق فعاليات المُنتدي الوطني لبناء الوعي بمحافظتي القاهرة وأسوان

صدى البلد

أطلقت  وزارة الشباب والرياضة ،برئاسة الدكتور أشرف صبحي ، فعاليات  " المُنتدي الوطني لبناء الوعي " ، بمحافظتي القاهرة وأسوان ، تحت شعار "شباب واعي نحو ريادة المستقبل" ، الذي تنظمه الوزارة  علي مدار شهر رمضان المبارك ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني بالتعاون مع الكيان الشبابي إتحاد طلاب - تحيا مصر ، ومديريات الشباب والرياضة بكافة المحافظات ، بمشاركة الدكتور عماد قطارة_ الخبير الإقتصادى .

وناقش المُنتدي خلال جلساته آليات دعم الاقتصاد المصري  ، التدريب علي ماهية وبرامج الشمول المالي والتحول الرقمى نحو الاقتصاد المصري الفعال ، كيف تبدأ حياتك المهنية وصياغة الــCV بشكل قوي  ، تأهيل الشباب لسوق العمل، كذا  يُمنح المشاركين  شهادات تقدير مميزة .

يُذكر أن :« المُنتدي الوطني لبناء الوعي ، يسعي الي حث الشباب على المشاركة المجتمعية ، مناقشة الشباب في أهم القضايا، وجمع آرائهم حولها بهدف إيجاد حلول من خلال الحوار الديموقراطي البناء، وبناء وعي الشباب بأهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية ،  الإنجازات التي تحققها ، الدور المحوري للشباب والمشاركة في تنفيذها والحفاظ عليها وعلى أمن الوطن  ،  كذا دعم الاقتصاد المصري، ومساعدة الشباب لإستثمار الفرص التي تساعدهم على الإلتحاق بسوق العمل .

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