الشباب والرياضة تُطلق فعاليات المُنتدي الوطني لبناء الوعي بمحافظتي القاهرة وأسوان

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ،برئاسة الدكتور أشرف صبحي ، فعاليات " المُنتدي الوطني لبناء الوعي " ، بمحافظتي القاهرة وأسوان ، تحت شعار "شباب واعي نحو ريادة المستقبل" ، الذي تنظمه الوزارة علي مدار شهر رمضان المبارك ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني بالتعاون مع الكيان الشبابي إتحاد طلاب - تحيا مصر ، ومديريات الشباب والرياضة بكافة المحافظات ، بمشاركة الدكتور عماد قطارة_ الخبير الإقتصادى .

وناقش المُنتدي خلال جلساته آليات دعم الاقتصاد المصري ، التدريب علي ماهية وبرامج الشمول المالي والتحول الرقمى نحو الاقتصاد المصري الفعال ، كيف تبدأ حياتك المهنية وصياغة الــCV بشكل قوي ، تأهيل الشباب لسوق العمل، كذا يُمنح المشاركين شهادات تقدير مميزة .

يُذكر أن :« المُنتدي الوطني لبناء الوعي ، يسعي الي حث الشباب على المشاركة المجتمعية ، مناقشة الشباب في أهم القضايا، وجمع آرائهم حولها بهدف إيجاد حلول من خلال الحوار الديموقراطي البناء، وبناء وعي الشباب بأهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية ، الإنجازات التي تحققها ، الدور المحوري للشباب والمشاركة في تنفيذها والحفاظ عليها وعلى أمن الوطن ، كذا دعم الاقتصاد المصري، ومساعدة الشباب لإستثمار الفرص التي تساعدهم على الإلتحاق بسوق العمل .