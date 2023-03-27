زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الإثنين، أن زلزالا جديدا ضرب منطقة نورداجي في غازي عنتاب التركية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن زلزالا بقوة 4.5 درجة علي مقياس ريختر ضرب منطقة جوكسون في محافظة كهرمان مرعش التركية.

وأشارت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إلي أن الزلزال وقع علي عمق 8.7 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وكان عالم الزلازل التركي الشهير، ناجي جورور، قد نشر تغريدة مطولة جدد فيها التحذير من وضع إسطنبول، مؤكدًا أن كلامه هذا موجه إلى السياسيين علهم يقرأون.

وقال جورور إنه على الإداريين والسياسيين تحضير المدينة التركية لزلزال مدمر، وذلك من خلال عدة إجراءات من بينها إخراج معظم المؤسسات الصناعية والمناطق الصناعية في إسطنبول من منطقة مرمرة.

كذلك، دعا إلى وقف الاستثمارات التي تجذب السكان إلى اسطنبول وتسريع عملية الهجرة ونقل السكان من المدينة إلى الأناضول بتشجيع من مؤسسات الدولة.