زلزال جديد يضرب تركيا .. تفاصيل

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأحد، أن زلزالا جديدا ضرب ملاطية التركية.

وأشارت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إلي أن الزلزال وقع في ملاطية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر.

وسجل عمق الزلزال الذي شعر به سكان مناطق مختلفة سبعة كيلومترات.

وفي وقت سابق من اليوم، نشر عالم الزلازل التركي الشهير ناجي جورور، تغريدة مطولة جدد فيها التحذير من وضع إسطنبول، مؤكدًا أن كلامه هذا موجه إلى السياسيين علهم يقرأون.

وقال جورور إنه على الإداريين والسياسيين تحضير المدينة التركية لزلزال مدمر، وذلك من خلال عدة إجراءات من بينها إخراج معظم المؤسسات الصناعية والمناطق الصناعية في إسطنبول من منطقة مرمرة.

كذلك، دعا إلى وقف الاستثمارات التي تجذب السكان إلى اسطنبول وتسريع عملية الهجرة ونقل السكان من المدينة إلى الأناضول بتشجيع من مؤسسات الدولة.

كما أكد أهمية عدم منح المزيد من تصاريح البناء، لافتاً إلى وجوب إصلاح البنية التحتية وأسس المباني في اسطنبول بسرعة وجعلها مقاومة للزلازل.