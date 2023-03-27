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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة |شاهد

حالة الطقس
حالة الطقس

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر  قناة الأولي للتلفزيون المصري، مساء اليوم الاثنين، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس، يتضمن تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية عن طقس غد الثلاثاء.

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منخفض سوداني.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس| فيديو


وأبرز التقرير المفصل، أنه الأرصاد الجوية تتوقع أن تشهد البلاد طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحري والسواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، محذرة من برودة الطقس ليلا على أغلب الأنحاء.

 

وتابع التقرير المفصل، أن الأرصاد كشفت عن أن البلاد تعيش تقلبات جوية حادة وسريعة، وهناك تذبذب في درجات الحرارة ما بين ساعات النهار والليل، بقيم تصل إلى 13 درجة مئوية، متابعة أن مصر تشهد بداية نشاط منخفض البحر الأحمر والمعروف بـ منخفض السودان الموسمى الأمر الذي سيؤدى إلى حالات من عدم الاستقرار في حالة الطقس.

 

درجات الحرارة الثلاثاء 

 

تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 درجة مئوية نهارًا، 12 درجة ليلًا.

وتسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 24 درجة مئوية نهارًا، و12 درجة ليلًا.

وتسجل درجات الحرارة على شمال الصعيد 28 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و10 درجات ليلًا.

وتسجل درجات الحرارة على جنوب الصعيد 31 درجة مئوية.

 

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