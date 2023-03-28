مفاجأة حول موقف الأهلي من ضم مهاجم صن داونز

كشف الإعلامي محمد فاروق عن موقف نادي الأهلي من التعاقد مع المهاجم الناميبي بيتر شالوليلي، لاعب فريق صن داونز في فترة الانتقالات الصيفية القادمة في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": " السويسري مارسيل كولر لم يطلب التعاقد مع المهاجم الناميبى بيتر شالوليلى، لاعب فريق صن داونز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأضاف:" غير صحيح ما تردد بشأن رغبة الأهلي في التعاقد مع بيتر شالوليلى مهاجم صن داونز وليس من الصفقات التى تم الاتفاق عليها بين إدارة الأهلى ومارسيل كولر وهناك تحفظ على ضمه بعدما اقترب من سن الـ30 عاماً".

وكان بيتر شالوليلى، مهاجم فريق صن داونز، قد تألق فى مباراتى الأهلى خلال دور المجموعات وتمكن من هز شباك الفريق الأحمر.