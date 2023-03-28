البيت الأبيض يرحب بقرار نتنياهو بتأجيل اتخاذ إجراء بشأن الإصلاح القضائي

رحبت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، بإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قراره بتأجيل اتخاذ إجراء بشأن الإصلاح القضائي إلى ما بعد - أو حتى جلسة البرلمان المقبلة.

وقالت بيير في موجز صحفي نشر على موقع البيت الأبيض الإلكتروني أمس الإثنين "إننا نرحب بهذا الإعلان كفرصة لإيجاد المزيد من الوقت والمساحة للتسوية، التسوية هي بالضبط ما كنا نطالب به، ونواصل حث القادة الإسرائيليين بقوة على إيجاد حل وسط في أقرب وقت ممكن".

وأضافت: "نعتقد أنه أفضل طريق للمضي قدمًا لإسرائيل وجميع مواطنيها هو التوصل إلى التسوية، يتم تقوية المجتمعات الديمقراطية من خلال الضوابط والتوازنات ويجب متابعة التغييرات الأساسية للنظام الديمقراطي بأوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي. وهذا ما سنستمر في المطالبة به."

واندلعت احتجاجات كبيرة في تل أبيب والقدس وفي مدن أخرى، في أعقاب إقالة وزير الدفاع، يوآف جالانت، الذي دعا إلى تعليق خطة الحكومة المثيرة للانقسام والرامية إلى إجراء إصلاحات في النظام القضائي.