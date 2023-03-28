علاقة مشروعة الحلقة 5.. حقيقة علاقة بثينة وشريف.. وزوجة ياسر جلال في مأزق

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل علاقة مشروعة، كشف علاقة بثينة بشريف، الذي اتضح أنه شقيقها الذي كان محبوسا ويهددها بماضي لم يتضح بعد، لكنها تخبره بأن تهديداته لن تؤثر فيها مستقبلا.

اقترب أمجد من كشف علاقة بثينة وعمرو أثناء تواجدهما سويا في فيلتها الخاصة التي كتبها باسمها تمهيدا لعودتهما.

تمكن عمرو “ياسر جلال” من الاختباء حتى انتهى صديقه من تفتيش الفيلا، وحينما لم يجد شيئا تدخلت داليا مصطفى للصلح بينهما.

ذهبت مي عمر “بثينة” برفقة زوجة عمرو إلى منزلهما للبقاء مع أسرته بعيدا عن أمجد، لكنها تلتقيه بعدما نام الجميع، في لحظة ضعف منهما فيما استيقظت زوجته للبحث عنه.. هل تكتشف الخيانة؟.

مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل «علاقة مشروعة» من بطولة عدد من النجوم أبرزهم ياسر جلال، داليا مصطفى، مى عمر، ميمى جمال ، مراد مكرم، عفاف مصطفى، ياسمين رحمى وآخرين، تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.