أسعار النفط تسجل أعلى سعر تسوية في أسبوعين

سجلت أسعار النفط عالميا، أعلى سعر تسوية في أسبوعين، خلال تداولات أمس الإثنين، وسط انحسار المخاوف في القطاع المصرفي، وبدعم من وقف صادرات كردستان.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت، عند التسوية، بنحو 4.2% إلى 78.12 دولار للبرميل، في حين قفزت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 5.1% مسجلة 72.81 دولار للبرميل، وفقاً لبيانات شبكة “CNBC”.

وتوقفت تركيا عن ضخ الخام من إقليم كردستان عبر خط أنابيب بعد حكم في قضية تحكيم أكد أن موافقة بغداد لازمة لشحن النفط، وتُشكل هذه الصادرات نحو 0.5% من إمدادات النفط العالمية، أو 450 ألف برميل يومياً.

وقال جون كيلدوف، الشريك في أجين كابيتال في نيويورك، إن فقدان إمدادات النفط من كردستان يمكن أن يعوض تأثير الإمدادات الروسية التي تجد طريقها إلى السوق.