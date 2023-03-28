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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تحديد مصير.. قرار صادم من كولر بشأن لاعبي الاهلي بمواجهة الهلال السوداني

صدى البلد

كشف الإعلامي سيف زاهر عن قرار مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بشأن لاعبي الفريق قبل مواجهة الهلال السوداني السبت المقبل في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

 

وأكد سيف زاهر في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن كولر قرر استبعاد أي لاعب من الفريق لفترة طويلة حال تقديم أداء سيئ خلال مباراة الهلال. 

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وأضاف، أن كولر قرر أن أي لاعب لا يتحمل الضغوط لن يشارك مع الأهلي في المستقبل حيث أن الفريق فريق بطولات ويجب أن يكون لاعبوه قادرون علي تحمل الضغوط. 

 

وأضاف سيف زاهر أن كولر طالب مجلس إدارة الأهلي بضم ٥ صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

 

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