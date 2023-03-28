أخبار الفن.. صدمة لمصطفى شعبان في بابا المجال.. محمد رمضان يرقص مع بطلات مسلسل جعفر العمدة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

مسلسل بابا المجال الحلقة 5.. صدمة لمصطفى شعبان

يكتشف مصطفى شعبان في الحلقة الخامسة من مسلسل بابا المجال ان والدته استخرجت شهادة ميلاد له بأسم شخص اخر حتى تتمكن من الهرب من والده، وكانت تريد ان تحميه من أهلها.





علاقة مشروعة الحلقة 5.. حقيقة علاقة بثينة وشريف.. وزوجة ياسر جلال في مأزق

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل علاقة مشروعة، كشف علاقة بثينة بشريف، الذي اتضح أنه شقيقها الذي كان محبوسا ويهددها بماضي لم يتضح بعد، لكنها تخبره بأن تهديداته لن تؤثر فيها مستقبلا.

سهرة رمضانية.. محمد رمضان يرقص مع بطلات مسلسل جعفر العمدة

نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج “عرب وود” على “فيسبوك”، فيديو للفنان محمد رمضان وهو يرقص مع هالة صدقي وبطلات مسلسل جعفر العمدة في إحدى السهرات الرمضانية.

أول ظهور.. حسن مالك في دور تاجر مخدرات بمسلسل رشيد

استطاع جامايكا (حسن مالك) أن يثبت حضوره فى دور جديد وهو تاجر المخدرات وذلك ضمن أحداث الحلقة السادسة من مسلسل رشيد للمخرجة مى ممدوح والكاتب وسام صبرى.

في ذكرى رحيله الأولى.. قصة وفاة عهدي صادق المأساوية

تحل اليوم الثلاثاء 28 مارس، ذكرى رحيل الفنان عهدي صادق، الأولى، إذ ولد في 16 نوفمبر عام 1950، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام الماضي 2022، عن عمر يناهز الـ 71 عاما.

