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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل بابا المجال الحلقة 5.. صدمة لمصطفى شعبان

صدى البلد

يكتشف مصطفى شعبان في الحلقة الخامسة من مسلسل بابا المجال ان والدته استخرجت شهادة ميلاد له بأسم شخص اخر حتى تتمكن من الهرب من والده، وكانت تريد ان تحميه من أهلها.

وأخبره الضابط مصطفى شعبان أن هذا الاكتشاف لن يجده من قضية قتل 15 شخصا التي تورط فيها.

وبمجرد عرض الحلقة الثالثة انهالت التعليقات من محبي ومتابعة "شعبان" في مصر والوطن العربي وسط إشادات بتجسيد "زين" لمشهد القبض عليه بكل صدق ودقة، وتوقعات بأن الحلقات القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت.

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الأحداث المثيرة في الحلقة الثالثة دفعت بهاشتاج #بابا_المجال ومصطفي شعبان، لتصدر ترند تويتر، كما أصبحا الأكثر بحثاً على فيسبوك لليوم الثالث على التوالي.

مسلسل "بابا المجال" تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي وعصام العرجاني، ويعرض طوال شهر رمضان الكريم، على عدد من القنوات من بينها النهار ، والنهار دراما، والتليفزيون الأردني، والرابعة العراقية وSBC.
 

مصطفى شعبان شهر رمضان الكريم رمضان كريم رمضان الكريم الحلقة الخامسة

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