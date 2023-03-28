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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس.. ومعتمرون يتعرضون لحادث مروع

حدث ليلا
حدث ليلا

شهدت الساحة المحلية والعالمية والدولية على مدار الـ الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات المهمة على كل الأصعدة، وتصدر ذلك ما يلي:

تقلبات حادة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الثلاثاء
كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد  الجوية عن حالة الطقس، قائلة :"  مازال هناك حالة من التذبذب الكبيرة في درجات الحرارة بين النهار والليل ، ناصحة المواطنين بعدم الانخداع بالدفء ، خلال فترة النهار ، وتغيير نوعية الملابس ، منوهة أنه مازال هناك انخفاضات متوقعة في الطقس مع نهاية الأسبوع.
 

السعودية.. الكشف عن جنسيات المعتمرين في الحادث المروري المروع | فيديو
نقلت شبكة "إرم نيوز" الإماراتية عن مصادر قولها إن الحافلة التي احترقت في مدينة عسير السعودية يوم الإثنين، كانت تقل معتمرين أغلبهم من اليمنيين.
 

5 سنوات و100 ألف جنيه غرامة| هل توقف العقوبات التلاعب بأسعار السجائر؟

يعيش العالم أزمة اقتصادية خانقة منذ 4 سنوات أثرت سلبا على اقتصادات كثير من الدول، بدأت مع ظهور وباء كورونا "كوفيد 19" وصولا للحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها التي فاقمت من أزمة نقص الغذاء والطاقة وتعطل سلاسل الإمداد مما انعكس على توافر السلع الاستراتيجية والضرورية.
 

استدرجها من قنا إلى القاهرة.. طالبة تهرب من فضيحة الصور لعلاقة تنهي براءتها
أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية عاملا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض طالبة بالثانوية العامة من محافظة قنا  لم تبلغ الـ 18 عاما مستغلاً صغر سنها وهواها وخشيتها من وليها واستمعت النيابة إلى شهادة المجني عليها.

 

بالطبلة والصليب.. شاهد أول مسحراتية مسيحية في رمضان
بالطبلة والجلباب الأبيض، تجول المسحراتية المسيحية «كاتي» في شوارع مدينة دهب، بجنوب سيناء، وهي تردد جملة "اصحى يا نايم وحد الدايم"، في مشهد لن تراه إلا في مصر.

 

اشترى الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-3-2023
يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب ، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 28-3-2023، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

 

حسين الشحات لاعب الأهلي ينعى والده بكلمات مؤثرة.. شاهد
نعى حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، والده الراحل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

حدث ليلا الأرصاد طقس المعتمرين السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد .. اللحظات الأولى لحادث المعتمرين المروع في السعودية

تقلبات حادة..الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الثلاثاء

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة |شاهد

السعودية.. الكشف عن جنسيات المعتمرين في الحادث المروري المروع | فيديو

5 سنوات و100 ألف جنيه غرامة| هل توقف العقوبات التلاعب بأسعار السجائر؟

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