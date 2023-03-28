وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان يعقد سلسلة لقاءات بـ الإسماعيلية .. صور

قام وفد من مجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة ميدانية لمحافظة الإسماعيلية، بهدف متابعة إنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك انطلاقا من دور المجلس في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتنفيذا لخطة عمل المجلس.

وقد استهل الوفد الزيارة بلقاء محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة ،المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية وممثلين للنقابات المهنية والعمالية.

وأعرب محافظ الإسماعيلية عن ترحيبه بوفد المجلس برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، الدكتورة وفاء بينامين رئيسة اللجنة الاجتماعية ،المحامية رابحة فتحي عضو المجلس والباحثين من الأمانة العامة للمجلس، مشيدا بمسيرة السفيرة خطاب في خدمة الوطن من خلال كافة المناصب التي تولتها عن وتقديره المجلس لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان.

وأوضحت السفيرة مشيرة خطاب، أن المجلس بتشكيله الحالي يولي أهمية كبرى بالزيارات الميدانية للمحافظات لسماع وجهات النظر والدور الهام للأجهزة التنفيذية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتة إلى أنه "تم الانتهاء من التقرير السنوي وسوف يتم الإعلان عنه قريبا، وأن الدولة في هذه الفترة تولي أهمية كبري بقضايا حقوق الإنسان".

وقدمت السفيرة خطاب شكرها للمحافظ علي دعم وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة وقراره اليوم بدعم جميع المراكز والمدن والقرى بالمحافظة بعنصر مدرب للتواصل المباشر مع المواطنين وتلقي كافة التساؤلات والشكاوى المتعلقة بملف حقوق الإنسان.

كما أكدت "خطاب” دعم المجلس لوحدة حقوق الإنسان بالمحافظة من خلال توفير التدريبات اللازمة بكيفية التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والمواطنين والشكاوى، موضحة أن حقوق الإنسان على مستوى العالم تواجه الكثير من التحديات المتعددة والمتسارعة.

وقد دارت مناقشات بين وفد المجلس وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية وممثلي النقابات ومديري الإدارات المعنية بالمحافظة حول ضرورة التوعية والتدريب الجيد لكافة المواطنين وكذلك المتعاملين مع ملف حقوق الإنسان لضمان الفهم الجيد والتواصل الفعال لحقوق الإنسان. كما عقد لقاء مع عدد من طلاب جامعة قناة السويس، واتحاد طلاب المدارس وذلك بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والدكتور احمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب الجمهورية.

وأوضحت رئيسة المجلس إلى أن عقد مثل هذه اللقاءات يهدف إلى التوعية والتعزيز لحقوق الإنسان بين شباب الجامعات والمدارس المختلفة، مشيرة إلى أنه وإنفاذا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، سيتم اختيار سفراء لحقوق الإنسان من بين شباب الجامعات والمدارس لما يمثله الشباب من قوة فاعلة وركيزة في المجتمع.

وكرم محافظ الإسماعيلية في ختام هذه اللقاءات السفيرة مشيرة خطاب بمنحها درع المحافظة، وذلك تقديرًا لجهود المجلس المبذولة بمجال حقوق الإنسان.

اللقاء