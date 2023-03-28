عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الحادث المروري المروع.. رسالة عاجلة من السعودية للمعتمرين

ارشيفي
ارشيفي

وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية  رسالة عاجلة الي المُعتمرين والزائرين بضرورة التحلي بالسكينة والهدوء والرفق، خلال وجودهم في الحرمين الشريفين.

وذكرت الوزارة، في رسالتها، أنه يجب على زائر الحرمين الشريفين التحلي بالسكينة والهدوء والرفق، خصوصاً في العمرة ومواطن الزحام، مستشهدةً بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس عليكم بالسكينة).

ولفتت إلى أن كل تأشيرات الدخول تسمح بتأدية العمرة وزيارة المدينة المنورة، لكن يجب فقط إصدار تصريح العمرة والزيارة من خلال تطبيق "نسك".


وكانت قناة "العربية" بثت اللحظات الأولى للحادث المروري المروع الذي أسفر عن مصرع 20 معتمرًا وإصابة 29 آخرين في منطقة عسير جنوب غرب السعودية في وقت سابق اليوم الاثنين.

ويظهر في مقطع الفيديو، اشتعال النيرن بكثافة في حافلة معتمرين بمنطقة عقبة شعار السعودية حيث كان ركاب الحافلة متجهين من محافظة خميس مشيط إلى مدينة أبها مرورًا بعقبة شعار، وشهدت الحافلة خللاً مما أدى إلى وقوع الحادث.

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية بأن الحافلة تتبع لشركة نقل محلية تحمل على متنها العشرات من المعتمرين من جنسيات مختلفة، كانت في طريقها إلى مكة المكرمة.

 

قرار عاجل من السعودية بشأن العمرة فى رمضان

السعودية.. الكشف عن جنسيات المعتمرين في الحادث المروري المروع | فيديو

السعودية الحج والعمرة المدينة المنورة وزارة الحج والعمرة تصريح العمرة تأشيرات الدخول تطبيق نسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد .. اللحظات الأولى لحادث المعتمرين المروع في السعودية

240 جنيها مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار21 الآن 6 رمضان

تقلبات حادة..الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الثلاثاء

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة |شاهد

السعودية.. الكشف عن جنسيات المعتمرين في الحادث المروري المروع | فيديو

بعد الحادث المروري المروع.. رسالة عاجلة من السعودية للمعتمرين

استدرجها من قنا إلى القاهرة.. طالبة تهرب من فضيحة الصور لعلاقة تنهي براءتها

الفراخ تتراجع عن 60 جنيها لأول مرة|انهيار أسعار الدواجن الآن والبانيه مفاجأة

موضوعات متعلقة

شاهد .. اللحظات الأولى لحادث المعتمرين المروع في السعودية

السعودية .. السلطات تطالب المعتمرين الالتزام بمدة صلاحية التأشيرات

ترشيحاتنا

حبيبات زجاجية.. تفاصيل العثور على مصدر جديد للمياه على سطح القمر

موقف لاعبي منتخب مصر من الصيام أمام مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

هدوء ما قبل العاصفة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم ..أمطار وتقلبات

هل يجوز التعجيل بإخراج زكاة الفطر لحاجة الفقراء لها ..مجدي عاشور يوضح

موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

دماء ضيوف الرحمن بالعقبة .. 68 وفاة و686 إصابة في 22 عاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول رد من مصرية نجحت في رفع الأذان لأول مرة بمدينة أمريكية

موقف مؤثر لمصاب بمتلازمة داون يتوه عن أمه أمام الكعبة.. شاهد

ابتلع شخصين.. شاهد أضخم ثعبان في العالم

بداخل سيارة الزفاف.. عروس تفسخ زواجها وتخلع الدبلة.. شاهد

فيديو

نهاية مارس.. العالم الهولندي هوجربيتس يحذر من وقوع زلزال ويؤكد صحة توقعاته

نهي العمروسي: شوفت أحلي رقص بلدي فى السجن..وكانوا بيقولولي عنبر الاعدام عايزك

نهي العمروسي: شعرت بالصدمة بعد معرفتي بزواج ابنتي سرا..وأخطأت في تربيتها

سوهاجية تتفنن في ضبط خيانة زوجها مع سلفتها "مرات أخوه"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ