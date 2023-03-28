بعد الحادث المروري المروع.. رسالة عاجلة من السعودية للمعتمرين

وجهت وزارة الحج والعمرة السعودية رسالة عاجلة الي المُعتمرين والزائرين بضرورة التحلي بالسكينة والهدوء والرفق، خلال وجودهم في الحرمين الشريفين.

وذكرت الوزارة، في رسالتها، أنه يجب على زائر الحرمين الشريفين التحلي بالسكينة والهدوء والرفق، خصوصاً في العمرة ومواطن الزحام، مستشهدةً بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: (أيها الناس عليكم بالسكينة).

ولفتت إلى أن كل تأشيرات الدخول تسمح بتأدية العمرة وزيارة المدينة المنورة، لكن يجب فقط إصدار تصريح العمرة والزيارة من خلال تطبيق "نسك".



وكانت قناة "العربية" بثت اللحظات الأولى للحادث المروري المروع الذي أسفر عن مصرع 20 معتمرًا وإصابة 29 آخرين في منطقة عسير جنوب غرب السعودية في وقت سابق اليوم الاثنين.

ويظهر في مقطع الفيديو، اشتعال النيرن بكثافة في حافلة معتمرين بمنطقة عقبة شعار السعودية حيث كان ركاب الحافلة متجهين من محافظة خميس مشيط إلى مدينة أبها مرورًا بعقبة شعار، وشهدت الحافلة خللاً مما أدى إلى وقوع الحادث.

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية بأن الحافلة تتبع لشركة نقل محلية تحمل على متنها العشرات من المعتمرين من جنسيات مختلفة، كانت في طريقها إلى مكة المكرمة.