عبدالغفار: مبادرة صحة الرئة للحفاظ على المواطنين من الموت المفاجئ

قال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مبادرة صحة الرئة ليست بمبادرة جديدة، حيث تم إطلاقها تزامنا مع مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن أول فحص تم خلال قمة شرم الشيخ، منوها بأن المبادرة تستهدف إجراء مسح لوظائف التنفس لدى الفرد، خاصة لمن يعاني من مؤشرات أو مسببات يمكن أن تؤثر على صحة الرئة.

وشدد على أن المبادرة تستهدف حماية صحة المواطن، من الإصابة بالسدة الرئوية، من خلال إجراء كشف مبكر للمدخنين وغيرهم، منوها بأن أمراض الرئة والانسداد الرئوي من أصعب الأمراض.

وحذر أن السدة الرئوية من الممكن أن تتسبب في حدوث فشل في التنفس، والذي يترتب عليه وفاة، منوها بأن المبادرات تستهدف تقديم حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح أن الصحة وسلامة الجسد من أهم أهداف مبادرة حياة كريمة، متابعا: تم إطلاق مبادرة للصحة النفسية، خلال الأسابيع الماضية، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.