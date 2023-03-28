برلماني يشيد بالاستجابة السريعة من الرئيس السيسى بالإشراف القضائي على الانتخابات

أشاد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف بالاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للاقتراح الذى أعلن عنه مجلس أمناء الحوار الوطنى بشأن استمرار الإشراف القضائي علي الانتخابات من خلال تعديل تشريعى في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وتكليفه للحكومة بدراسة هذا الاقتراح والعمل على تنفيذه .

واعتبر " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم أن هذا الاقتراح من مجلس الحوار الوطني بمثابة دليل واضح على أن مجلس الحوار الوطنى يعمل بكل شفافية ومصداقية ويعلن عما يصله من مثل هذه الاقتراحات أمام الرأى العام خاصة أن هذا الاقتراح كان مقدماً لمجلس الحوار الوطنى من مختلف القوى السياسية والشعبية والحزبية المشاركة فى الحوار الوطنى مؤكداً الاهمية الكبيرة لتنفيذ هذا الاقتراح على اعتبار أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات ووجود قاض على كل صندوق هو الضمانة الحقيقية لاجراء انتخابات حرة ونزيهة وفيها تعبير حقيقى عن الإرادة الشعبية .

وأعرب الدكتور محمد الصالحى عن ثقته التامة فى الحوار الوطنى ستكون له نتائج وتوصيات فى غاية الأهمية وسوف تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لتنفيذها وخير دليل علي ذلك هو الاستجابة السريعة لاقتراح الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات .

ورحب الدكتور محمد الصالحى باعلان مجلس الحوار الوطنى عن بدء جلسات الحوار الوطنى يوم الثالث من شهر مايو المقبل موجهاً التحية لكل القائمين والمشاركين فى الحوار الوطنى على جهودهم المخلصة لانجاح هذا الحوار وتحقيقه لجميع اهدافه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها خاصة أن الحوار الوطنى سيكون بمثابة الداعم الرئيسى لبناء الجمهورية الجديدة التى يحلم بها كل المصريين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وشعبها وترسيخ مبادئ الديمقراطية والمواطنة ودولة المؤسسات والقانون .

