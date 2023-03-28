حملات أمنية مكبرة.. ضبط مخدرات بـ700 ألف جنيه في بورسعيد وسوهاج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام – الأمن المركزى) ومديريتى أمن (بورسعيد – سوهاج) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى (قسم شرطة الضواحى ببورسعيد– مركز شرطة البلينا بسوهاج) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عوقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (عنصرين إجراميين - مقيمين بمحافظة بورسعيد) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الضواحى.. وبحوزتهم (80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض).

كما تم ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بمحافظة سوهاج) حال تواجده بمسكنه بدائرة مركز شرطة البلينا، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام - 17 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (700,000 ألف جنيه تقريباً).

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.