عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوى عاملة بورسعيد تنظم إحتفالية للأمهات المثاليات ويوم اليتيم

صدى البلد

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، بمشاركة إدارة الرعاية "شئون المرأة والطفل"، ووحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالمديرية احتفالية  جمعية روافد الخير، بالتعاون مع شركة استايل لادارة الفنادق، والتي جرى خلالها تكريم أمهات المحافظة المثاليات، ومناضلات المدينة الباسلة، وذلك في إطار جهود المديرية للتعاون مع الشركاء الاجتماعيين وحرصها على المشاركة في كافة الأحداث المجتمعية داخل المحافظة. 

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير المديرية، أن هذا التكريم يعتبر تخليداً لمعنى قيم الوفاء والعطاء لكل أم عانت من أجل أبنائها ،  ونظرا للدور الذي يقمن به في بناء الأسرة و المجتمع "المكرمات صاحبات قصص الكفاح العامة بالتضحيات والعمل الدؤوب.

أقيمت الاحتفالية تحت رعاية محمد جبر رئيس مجلس إدارة شركة ستايل لإدارة الفنادق بقرية النورس، والدكتورة منال الغراز  رئيس مجلس إدارة جمعية روافد الخير، وحضرها ،محمود السقا وكيل المديرية.

وأكد مدير المديرية في كلمته الدور الإيجابي الذي تقوم به الأمهات في تربية أبنائهن وتنشئة أسرهن النشأة السليمة التي تُسهم في تحقيق التقدم والتنمية المجتمعية المنشودة، لافتًا إلى ان المديرية لن تدخر جهدًا في الاحتفاء بالأمهات المثاليات بمختلف الفعاليات وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا ،  وذلك ترجمة لاهتمام الوزارة بتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر و تضافر الجهات الوطنية المعنية بقضايا حماية الطفل وبنود القرار 215 لسنة 2021 وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الهدف 8.7 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة،وكذلك استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية 2030" ، مثمنًا الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع الوطني، التي تعمل جاهدة فى كافة مجالات التنمية المجتمعية. 

 كما قدم شهادات تقدير لممثلي الجمعيات الخيرية المساهمة في التكريم.

يشار إلى أنه خلال الاحتفالية جرى  تكريم  فوزية الشرقاوي  احدي قيادات المحافظة  ، ونرجس العطوي من صاحبات التاريخ الوطني المشرف، وكذلك تم تكريم عدد من الأمهات اللاتي ضحين من أجل أبنائهن واسرهن، كما حضر الاحتفالية  بيوم اليتيم وتكريم الأمهات المثاليات طلبة وطالبات عدد من  مدارس ببورسعيد  من مدارس عثمان بن عفان الابتدائية ، ومدرسة الشهيد ممدوح الشربيني ، مدرسة رفيدة الانصارية الثانوية ، بمدرسة هدى شعراوي الثانوية.

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق المادة 24.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني

240 جنيها مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار21 الآن 6 رمضان

الفراخ تتراجع عن 60 جنيها لأول مرة|انهيار أسعار الدواجن الآن والبانيه مفاجأة

تدني أخلاق ولا مسئولية.. طبيب محمد فؤاد يفتح النار على رامز جلال

بعد الحادث المروري المروع.. رسالة عاجلة من السعودية للمعتمرين

لمنع عودته للدوري الإنجليزي.. الأهلي يتحرك لتجديد عقد نجم الفريق

رخص تاني.. تراجع في أسعار البيض بالأسواق اليوم الثلاثاء

قبل مواجهة الأهلي.. إصابة نجم الهلال السوداني بقطع في الرباط الصليبي

ترشيحاتنا

تصفيات أمم إفريقيا.. منتخب مصر يضرب مالاوي بثلاثية في الشوط الأول

عايز ترتاح من القولون نهائيا .. اتبع هذه الحيل

صفعات متتالية للدولار.. بيان عاجل من الهند بشأن التعامل بعملتها المحلية

مات مقهورا.. وفاة مهندس مصري بعدما سرقت زوجته أمواله

أسعار الذهب العالمية تصعد من جديد

التنكر و موكب التراويح..تعرف على عادات شهر رمضان في العصر العباسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 6 خطوات.. طريقة عمل الكباب العراقي

كرمشة الغسيل.. 6 نصائح لإزالة تجاعيد الملابس وخلطة سحرية بديلة للكي

بدون وصفات ولا أدوية .. حيل سهلة لتجنب الحموضة

أمير كرارة وفتحي عبد الوهاب وسلوي عثمان من كواليس سوق الكانتو.. خاص

فيديو

نظارة النبوي| صورة من الكواليس تسببت في هجوم وصل للمحاكم.. القصة الكاملة لـ أزمة مسلسل رسالة الإمام

جنسيات مختلفة .. تفاصيل مؤلمة في حادث المعتمرين بالسعودية

تراجع الذهب.. ومفاجأة في سعر الدولار.. تفاصيل

درجات الحرارة تصل لـ 12 .. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ