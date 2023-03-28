قوى عاملة بورسعيد تنظم إحتفالية للأمهات المثاليات ويوم اليتيم

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد، بمشاركة إدارة الرعاية "شئون المرأة والطفل"، ووحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالمديرية احتفالية جمعية روافد الخير، بالتعاون مع شركة استايل لادارة الفنادق، والتي جرى خلالها تكريم أمهات المحافظة المثاليات، ومناضلات المدينة الباسلة، وذلك في إطار جهود المديرية للتعاون مع الشركاء الاجتماعيين وحرصها على المشاركة في كافة الأحداث المجتمعية داخل المحافظة.

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير المديرية، أن هذا التكريم يعتبر تخليداً لمعنى قيم الوفاء والعطاء لكل أم عانت من أجل أبنائها ، ونظرا للدور الذي يقمن به في بناء الأسرة و المجتمع "المكرمات صاحبات قصص الكفاح العامة بالتضحيات والعمل الدؤوب.

أقيمت الاحتفالية تحت رعاية محمد جبر رئيس مجلس إدارة شركة ستايل لإدارة الفنادق بقرية النورس، والدكتورة منال الغراز رئيس مجلس إدارة جمعية روافد الخير، وحضرها ،محمود السقا وكيل المديرية.

وأكد مدير المديرية في كلمته الدور الإيجابي الذي تقوم به الأمهات في تربية أبنائهن وتنشئة أسرهن النشأة السليمة التي تُسهم في تحقيق التقدم والتنمية المجتمعية المنشودة، لافتًا إلى ان المديرية لن تدخر جهدًا في الاحتفاء بالأمهات المثاليات بمختلف الفعاليات وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا ، وذلك ترجمة لاهتمام الوزارة بتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة في مصر و تضافر الجهات الوطنية المعنية بقضايا حماية الطفل وبنود القرار 215 لسنة 2021 وتوفير الحماية الاجتماعية الشاملة للأطفال المستهدفين وأسرهم.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الهدف 8.7 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة،وكذلك استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية 2030" ، مثمنًا الدور الذي تقوم به الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع الوطني، التي تعمل جاهدة فى كافة مجالات التنمية المجتمعية.

كما قدم شهادات تقدير لممثلي الجمعيات الخيرية المساهمة في التكريم.

يشار إلى أنه خلال الاحتفالية جرى تكريم فوزية الشرقاوي احدي قيادات المحافظة ، ونرجس العطوي من صاحبات التاريخ الوطني المشرف، وكذلك تم تكريم عدد من الأمهات اللاتي ضحين من أجل أبنائهن واسرهن، كما حضر الاحتفالية بيوم اليتيم وتكريم الأمهات المثاليات طلبة وطالبات عدد من مدارس ببورسعيد من مدارس عثمان بن عفان الابتدائية ، ومدرسة الشهيد ممدوح الشربيني ، مدرسة رفيدة الانصارية الثانوية ، بمدرسة هدى شعراوي الثانوية.

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