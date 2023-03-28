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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يشهد افتتاح معرض "بطلات من التشيك ومصر"

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر يشهد افتتاح معرض "بطلات من التشيك ومصر"

شهد  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، افتتاح معرض "بطلات من التشيك ومصر"، بمكتبة مصر العامة، بحضور الدكتور محمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر، وايفان يوكل، سفير جمهورية التشيك بالقاهرة، والسيدة حرمه، والدكتور أحمد محي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر.

كما حضر افتتاح المعرض كل من كرستينا اراب ممثلة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، وتيريزا سفاشكوفا مسئولة بالسفارة التشيكية، وأميرة شوقي منسقة المشروع، ومحمد حساني، مدير مكتبة مصر العامة، وعدد من السيدات بمحافظة الأقصر.

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ويعد معرض "بطلات من التشيك ومصر" بداية مشروع للتوعية عن نساء مهمات في تاريخ وحاضر جمهوريتي التشيك ومصر، وهو الأول من مجموعة معارض ستقام في أنحاء مختلفة من مصر، ويتبعها مناقشات وفعاليات أخرى في المستقبل، ويستمر المعرض حتى يوم 3 مايو 2023.


والمشروع نتاج تعاون بين المركز الثقافي التشيكي، وسفارة جمهورية التشيك، والأمم المتحدة للمرأة في مصر، وكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، وكلية لادزلاف سوتنار للتصميم والفنون بجامعة غرب بوهيميا بالتشيك، وجمعية طلاب العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية.

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الأقصر محافظة الاقصر جامعة الاقصر جمهورية التشيك نائب محافظ رئيس جامعة الأقصر الدكتور حمدي محمد حسين

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