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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فى سادس أيام شهر رمضان .. موعد آذان صلاة المغرب في الأقصر

صدى البلد

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن مواعيد آذان المغرب بكافة المحافظات المصرية، و جاء توقيت آذان المغرب فى محافظة الأقصر ، فى سادس أيام شهر رمضان المبارك، فى تمام الساعة 06.04 مساء.

و يتساءل العديد من المواطنين، حول موعد الإفطار و السحور، لتنظيم أوقاتهم و أعمالهم، حسب التوقيت المحلى لمحافظاتهم.

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وجاءت مواعيد أوقاف الصلاة بالمحافظة

موعد صلاة الفجر فى تمام الساعة  04.23 صباحا 
موعد صلاة الشروق فى تمام الساعة 05.46 صباحا.

موعد صلاة الظهر فى تمام الساعة 11.55 صباحا.

موعد صلاة العصر فى تمام الساعة ٣:٢٣ مساءاً.

موعد صلاة المغرب فى تمام الساعة 06.04 مساءاً.

موعد صلاة العشاء والتراويح فى تمام الساعة 07.18 مساءاً.

الأقصر إفطار محافظة الاقصر صلاة الظهر صلاة العصر صلاة العشاء صلاة المغرب شهر رمضان المبارك أيام شهر رمضان

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