تعرف علي سبب استبدال محمد الشناوي أمام مالاوي

حقق منتخب مصر الفوز علي منتخب مالاوي برباعية نظيفة ، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا يناير 2024،

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر .. خروج محمد الشناوي أمام مالاوي لإراحة الحارس ومنح باقي الحراس فرصة المشاركة بعد الإطمئنان على نتيجة المباراة".

بهذه النتيجة تصدر المنتخب الوطنى المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز علي مالاوي، بينما تحتل غينيا المركز الثاني بالمجموعة برصيد 9 نقاط، بينما حصل منتخبا مالاوي وإثيوبيا على 3 نقاط.

منتخب مصر - 9 نقاط.

منتخب غينيا - 9 نقاط.

منتخب مالاوي - 3 نقاط.

منتخب إثيوبيا - 3 نقاط.