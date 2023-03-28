جمعة: صوت الشيخ محمود علي البنا كان عسلا مصفى.. ووصفوه بـ "الملائكي"

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الشيخ محمود علي البنا، رجل وصف صوته بأنه صوت ملائكي.

وأضاف جمعة، في برنامج "مصر دولة التلاوة" على فضائية "سي بي سي"، أن الشيخ أبو العينين شعيشع قال "كلما أسمع صوت محمود علي البنا أشعر بالعسل المصفى".

وأشار إلى أن قراءة الشيخ محمود علي البنا، كانت تريح النفس وتهدئ البال، وولد الشيخ محمود علي البنا، في قرية شبراباص، وكان والده يريده أن يصبح شيخا فأرسله إلى الكتاب.

وأوضح، أن البنا، كان يتميز بالهدوء النفسي، وكان لا يغضب ولا يقلق أبدا، وظل هذا معه إلى أن انتقل الى رحمة الله تعالى.