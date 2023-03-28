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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

جمعة: صوت الشيخ محمود علي البنا كان عسلا مصفى.. ووصفوه بـ "الملائكي"

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن الشيخ محمود علي البنا، رجل وصف صوته بأنه صوت ملائكي.

وأضاف جمعة، في برنامج "مصر دولة التلاوة" على فضائية "سي بي سي"، أن الشيخ أبو العينين شعيشع قال "كلما أسمع صوت محمود علي البنا أشعر بالعسل المصفى".

وأشار إلى أن قراءة الشيخ محمود علي البنا، كانت تريح النفس وتهدئ البال، وولد الشيخ محمود علي البنا، في قرية شبراباص، وكان والده يريده أن يصبح شيخا فأرسله إلى الكتاب.

وأوضح، أن البنا، كان يتميز بالهدوء النفسي، وكان لا يغضب ولا يقلق أبدا، وظل هذا معه إلى أن انتقل الى رحمة الله تعالى. 

علي جمعة محمود على البنا الأزهر صوت ملائكي العسل المصفى

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