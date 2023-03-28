فوز كبير.. خالد الغندور يحتفل برباعية منتخب مصر فى مالاوي

حقق منتخب مصر الفوز علي منتخب مالاوي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا يناير 2024،

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك " فوز كبير :منتخب مصر يتصدر مجموعته ويقترب من التأهل لأمم افريقيا"



بهذه النتيجة تصدر المنتخب الوطنى المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز علي مالاوي، بينما تحتل غينيا المركز الثاني بالمجموعة برصيد 9 نقاط، بينما حصل منتخبا مالاوي وإثيوبيا على 3 نقاط.

منتخب مصر - 9 نقاط.

منتخب غينيا - 9 نقاط.

منتخب مالاوي - 3 نقاط.

منتخب إثيوبيا - 3 نقاط.