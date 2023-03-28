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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فوز كبير.. خالد الغندور يحتفل برباعية منتخب مصر فى مالاوي

خالد الغندور
خالد الغندور

حقق منتخب مصر الفوز علي منتخب مالاوي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا يناير 2024،

 

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك " فوز كبير :منتخب مصر يتصدر مجموعته ويقترب من التأهل لأمم افريقيا"


بهذه النتيجة تصدر المنتخب الوطنى المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بعد الفوز علي مالاوي، بينما تحتل غينيا المركز الثاني بالمجموعة برصيد 9 نقاط، بينما حصل منتخبا مالاوي وإثيوبيا على 3 نقاط.

منتخب مصر - 9 نقاط.

منتخب غينيا - 9 نقاط.

منتخب مالاوي - 3 نقاط.

منتخب إثيوبيا - 3 نقاط.

 

خالد الغندور منتخب مصر المنتخب الوطني أمم أفريقيا كاس امم افريقيا

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