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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تباطؤ حاد في نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية 2022

السعودية
السعودية

أفاد موقع اقتصاد الشرق، عن تباطؤ نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية ليبلغ 1.01 تريليون ريال (270 مليار دولار) بنهاية عام 2022.

وقد بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية في السعودية على مدى العام نحو 29.6 مليار ريال، لتسجل أعلى تدفقات سنوية منذ عام 2015 باستثناء عام 2021.

وشهد عام 2021 تدفقات داخلة بنحو 72.3 مليار ريال بالتزامن مع بيع أرامكو السعودية لأنابيب نقل الغاز الطبيعي.

وكانت قد أعلنت هيئة الإحصاء السعودية، أمس الأثنين، أن صادرات السعودية غير البترولية تسجل أدنى مستوى لها منذ 21 شهراً في يناير 2023، وتبلغ 17.8 مليار ريال (4.7 مليار دولار).

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وفي وقت سابق، استقبل ميناء جازان في المملكة العربية السعودية، السفينة أبو ياسر 2 وعلى متنها 19,100 رأس ماشية حية بوزن 3118 طنا، قادمة من جيبوتي، لتوزيعها على مناطق المملكة بعد التأكد من خلوها من الأمراض المحجرية.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، يأتي ذلك بما يعزز منظومة الأمن الغذائي ويُلبي متطلبات السوق المحلية بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

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