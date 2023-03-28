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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الجندي: الفنان خالد النبوي أبدع في تجسيد شخصية الإمام الشافعي

الفنان خالد النبوي
الفنان خالد النبوي

استنكر الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، محاولات البعض تشويه مسلسل رسالة الإمام، الذى يتحدث عن الإمام الشافعى، موضحا أن العمل الدرامى الذى تم تقديمه راقى للغاية.

وقال الجندى، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الأفندية الذين يعلقون على السوشيال ميديا كلهم أصبحوا نقاد فنيين وخبراء في الدراما ومونتيرات ومخرجين وكلهم يعرفون الرؤية الشكسبيرية والكل يتكلم عن الإضاءة في المسلسل"، موضحا أن الفنان العبقرى خالد النبوى الذى قدم شخصية الإمام الشافعى كان اختيار أفضل من موفق ورائع للغاية يتحدث بشكل صحيح وكل حركاته مقنعة للغاية.

وتابع :"هل تحدث أحد عن أنتونى كوين عندما جسد شخصية عمر المختار بقمة الإبداع؟ وكذلك فيلم الرسالة قدمه أنتونى كوين مرة وعبد الله غيث مرة.. كانت عبقرية كبيرة.. ده أنا فاكر خرير الماء فى القيلم وأنتونى كوين وهو بيتوضأ.. الناس أخذت فكرة طيبة عن الإسلام، وهل علم الناس شيء عن صلاح الدين إلا من خلال الدراما ؟".

 

خالد الجندي الإمام الشافعي السوشيال ميديا خالد النبوى

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