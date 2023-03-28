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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نفخت شفايفها.. صور تكشف عن عملية تجميل روبى

صدى البلد

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، صور الفنانة روبى تكشف خضوعها لعميلة تجميل لنفخ شفايفها.

 

 

وهو ما اثار الجدل حول الفنانة روبى بعد خضوعها لعمليه تجميل ووضعها فى مأزق مع الجمهور.

 

وتتميز روبى بجمالها الطبيعى البسيط فهى تعتمد على وضع المكياج بلمسات البسيطة لتكشف عن جمالها الطبيعى.

ويُشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، عدد كبير من الممثلين، أبرزهم أحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، ودينا، ووفاء عامر، وإيهاب فهمي، ومحمد عبد المغني، وأحمد بدير، وسميحة أيوب وصلاح عبد الله وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

 

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