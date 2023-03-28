عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بقانون الجمارك.. شروط وحالات رد الضريبة الجمركية

صدى البلد

يستهدف قانون الجمارك زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية وتطويرها، بما يحقق الحفاظ على الأمن القومي، باستحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد بمد الرقابة لتبدأ من الميناء الأجنبي والتنبؤ بالمخاطر قبل ورود البضائع للبلاد.

 

ضوابط رد الضريبة الجمركية 

 

ونصت المادة (36) علي أن ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها على المواد والأصناف المستوردة التي استخدمت في صناعة المنتجـــات المحليــة المصدرة إلى الخارج، أو التي تم نقلها إلى منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو تم بيعها لجهات تتمتع بالإعفاء الكلي من تلك الضرائب والرسوم خلال سنة ونصف السنة من تاريخ الإفراج، ويجوز للوزير أو من يفوضه قبل تمام التصدير مد هذه المدة لسنة واحدة أخري.

ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم، إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي.

الجمارك .. 4.2 مليار جنيه الضرائب والرسوم المحصلة بمنفذ السخنة خلال فبراير

موازنة النواب: المصري بالخارج يدفع 30% من الجمارك عند استيراده سيارة

وفي حالة نقل البضائع المشار إليها إلى المستودعات الجمركية لا يتم رد الضرائب والرسوم إلا بعد إعادة التصدير.

وإذا كانت العمليات الصناعية التي تمت على المواد والأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينيتها، فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقًا لقرار الجهة المختصة، وتحدد هذه الجهة نسب الهالك وعوادم الصناعة،وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المنظمة لرد الضريبة.

وأشارت المادة (37) إلي أنه ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى السابق تحصيلها عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التي لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبشرط التثبت من عينيتها، وأن يتم التصدير خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها.

كما ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى السابق تحصيلها عند تصدير معدات أو مهمات أو بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها نهائيًا لأي سبب من الأسباب، وذلك بشرط إتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ سداد الضريبة عنها،وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تطبيق هذه المـادة.

وطبقا للمادة (38) ترد الضريبة الجمركية السابق تحصيلها عند تصدير البضائع والمواد المحلية إذا أعيد استيرادها بحالتها من الخارج أو سحبها من منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الضريبة الجمركية الضرائب منطقة حرة بضائع المستودعات الجمركية منتجات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق المادة 24.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال السوداني

موجة حارة يعقبها انخفاض| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 48 ساعة المقبلة.. تفاصيل

بيع بسرعة.. أسعار الذهب اليوم في مصر 28-3-2023

صدمة لـ الأهلي.. فيتوريا يكشف سبب استبدال الشناوي في مباراة مصر ومالاوي

عاجل..محمود الخطيب يتعرض لوعكة صحية.. وتأجيل اجتماع لجنة التخطيط

تدني أخلاق ولا مسئولية.. طبيب محمد فؤاد يفتح النار على رامز جلال

قرار عاجل حول أموال نظام صدام حسين في العراق

رخص تاني.. تراجع في أسعار البيض بالأسواق اليوم الثلاثاء

موضوعات متعلقة

حاول تهريب ساعات رولكس بمطار القاهرة.. تعرف على عقوبته في قانون الجمارك

موازنة النواب: المصري بالخارج يدفع 30% من الجمارك عند استيراده سيارة

ترشيحاتنا

قرار جديد من البيت الأبيض بشأن معاهدة "ستارت" النووية..تفاصيل

أمريكا: لا نرى أي تحرك روسي بشأن استخدام الأسلحة النووية بأوكرانيا

سقوط طائرة مسيرة علي دولة عربية.. تفاصيل

الموعد النهائي لانخفاض أسعار الأسماك بالأسواق

الوظائف المطلوبة في كندا 2023-2024 وطريقة التقديم للهجرة

توابعه كارثية.. تحذير مرعب من زلزال إسطنبول الكبير بـ تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة ولادة غريبة تهز العالم وتدخل موسوعة جينيس

مشروب شهير يحرمك من النوم .. أحترس من تناوله ليلا

جاكيت بسعر صادم.. محمد رمضان يثير الجدل فى خيمة رمضانية

الهرشة السابعة الحلقة 6.. أمينة خليل تتمسك بعملها وترفض رغبة أدم

فيديو

الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

مصير الثانوية العامة.. إصدار 20 قرارا رسميا| شاهد

جنسيات مختلفة .. تفاصيل مؤلمة في حادث المعتمرين بالسعودية

تراجع الذهب.. ومفاجأة في سعر الدولار.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ