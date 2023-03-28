حلوى إيطالية.. طريقة عمل أصابع الكوكيز خطوة بخطوة

تعتبر طريقة عمل اصابع الكوكيز واحدة من أشهى أنواع الحلويات الإيطالية، يقبل على تناولها الكثيرون كبارًا وصغارًا، وتتميّز هذه الوصفة بانها شكل الأصابع بوجود الشوكولاتة اللذيذة.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل اصابع الكوكيز، وهي من وصفات المطبخ الإيطالي، والتي يمكن تحضيرها في اقل من ساعة وتكفي لحوالي 6 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل اصابع الكوكيز

طريقة عمل اصابع الكوكيز

مقادير طريقة اصابع الكوكيز :

للعجين:

2 كوب دقيق

1 كوب سكر

1 كوب زبدة طريّة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة بيكينج صودا

¼ ملعقة صغيرة ملح

1 بيض

للتزيين :

½ 1 كوب شوكولاتة، أو 3 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة أو 1 كوب مكسّرات

طريقة عمل اصابع الكوكيز :

_ نضع في وعاء كبير المكوّنات الصلبة كالدقيق، السكر، الفانيليا، بيكينج صودا، والملح.

_ يضاف الزبدة والبيض على المكوّنات الصلبة، ثم البدء في عجن تلك المكوّنات حتى تصبح عجينًا متماسكًا.

_ نستخدم الشوبك في فرد العجين، وللزينة يمكنك وضع الشوكولاتة أو قليل من مسحوق القرفة، أو المكسّرات وهذا حسب رغبتك.

_ نقطع العجينة المفرودة إلى عدّة أصابع متساوية، سواء بقطّاعة مخصّصة أو باستخدام السكين.

_ نضع أصابع العجين على صينية ثم ندخلها إلى الفرن على درجة حرارة عالية قد تصل إلى 180 درجة حتى تنّضج، ثم نخرجها، ونضع أصابع الكوكيز في طبق التقديم.