من المطبخ السوري.. طريقة عمل حراق اصبعه

تعتبر طريقة عمل حراق اصبعه إحدى وصفات بلاد الشام الشهيرة، وتسمى أحيانا رقاق وعدس، وتعتمد طريقة عمل حراق اصبعه على تقديمها مع شرائح الليمون و قطع الخبز المحمص.

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل حراق اصبعه من وصفات المطبخ السوري، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..



طريقة عمل حراق اصبعه



طريقة عمل حراق اصبعه

مقادير طريقة عمل حراق اصبعه :

2 كوب عدس

8 الى 10 اكواب ماء

1 ملعقة صغيرة من البهار الحلو

1 ملعقة صغيرة من النعناع المجفف

1 ملعقة صغيرة سماق

1 ملعقة صغيرة من الكمون

1 ملعقة صغيرة من الكزبرة المجففة

1 ملعقة صغيرة من الهال

2 ملعقة شاي ملح

4 فصوص من الثوم المفروم

1 كوب من البقدونس المفروم

زيت الزيتون 1/2 كوب

عصير ليمونه

للعجين :

1 كوب طحين

الماء 1/3 كوب

ملح 1/4 ملعقة صغيرة

1/4 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر



للتزيين :

خبز مقطع مربعات

شرائح ليمون

السماق



طريقة عمل حراق اصبعه :

- إعداد العجين نخلط الملح والبيكنج باودر والدقيق ثم نضيف الماء ببطء ونعجن حتى تحصل على عجين متماسك

- نغطي العجين بمنشفة المطبخ ونسمح له بالراحة لمدة 15 دقيقة

- نرق العجين حتى يصبح السمك 2-3 مم

- نقطع العجين إلى شرائح بطول 2-3 سم و عرض 1 سم

- نرش الشرائح بالدقيق، و نقلبها حتى تغطى بالدقيق بالكامل



- طهي العدس في وعاء نضع العدس والماء على نار متوسطة حتى ينضج العدس (20-30 دقيقة)

- نضيف جميع التوابل، والأعشاب

- نقلي قطع الخبز في زيت الزيتون حتى يصبح لونها بنيا ذهبيا، نحتفظ بالزيت

- نستخدم نفس الزيت، ونقلي الثوم والبقدونس لمدة 2 دقيقة.

- نضيف الزيت مع الثوم والبقدونس إلى وعاء الطهي.

- نضيف شرائح العجين إلى العدس ونستمر بالطهي على نار متوسطة الحرارة لمدة 10 دقائق مع التقليب من حين لآخر، وذلك حتى يثقل قوام المزيج.

- نصب المزيج في وعاء التقديم، و ندعه يبرد لمدة 10 دقائق.

- تزين سطح حراق اصبعه بالخبز وشرائح الليمون والسماق.