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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

من المطبخ السوري.. طريقة عمل حراق اصبعه

صدى البلد

تعتبر طريقة عمل حراق اصبعه إحدى وصفات بلاد الشام الشهيرة، وتسمى أحيانا رقاق وعدس، وتعتمد طريقة عمل حراق اصبعه على تقديمها مع شرائح الليمون و قطع الخبز المحمص.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل حراق اصبعه من وصفات المطبخ السوري، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
 

طريقة عمل حراق اصبعه
 

طريقة عمل حراق اصبعه

 

مقادير طريقة عمل حراق اصبعه :
2 كوب عدس
8 الى 10 اكواب ماء
1 ملعقة صغيرة من البهار الحلو
1 ملعقة صغيرة من النعناع المجفف
1 ملعقة صغيرة سماق
1 ملعقة صغيرة من الكمون
1 ملعقة صغيرة من الكزبرة المجففة
1 ملعقة صغيرة من الهال
2 ملعقة شاي ملح
4 فصوص من الثوم المفروم
1 كوب من البقدونس المفروم
زيت الزيتون 1/2 كوب
عصير ليمونه

 

للعجين :
1 كوب طحين
الماء 1/3 كوب
ملح 1/4 ملعقة صغيرة
1/4 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

للتزيين :
خبز مقطع مربعات
شرائح ليمون
السماق

طريقة عمل حراق اصبعه :

- إعداد العجين نخلط الملح والبيكنج باودر والدقيق ثم نضيف الماء ببطء ونعجن حتى تحصل على عجين متماسك

- نغطي العجين بمنشفة المطبخ ونسمح له بالراحة لمدة 15 دقيقة

- نرق العجين حتى يصبح السمك 2-3 مم

- نقطع العجين إلى شرائح بطول 2-3 سم و عرض 1 سم

- نرش الشرائح بالدقيق، و نقلبها حتى تغطى بالدقيق بالكامل

- طهي العدس في وعاء نضع العدس والماء على نار متوسطة حتى ينضج العدس (20-30 دقيقة)

- نضيف جميع التوابل، والأعشاب

- نقلي قطع الخبز في زيت الزيتون حتى يصبح لونها بنيا ذهبيا، نحتفظ بالزيت

-  نستخدم نفس الزيت، ونقلي الثوم والبقدونس لمدة 2 دقيقة.

- نضيف الزيت مع الثوم والبقدونس إلى وعاء الطهي.

- نضيف شرائح العجين إلى العدس ونستمر بالطهي على نار متوسطة الحرارة لمدة 10 دقائق مع التقليب من حين لآخر، وذلك حتى يثقل قوام المزيج.

- نصب المزيج في وعاء التقديم، و ندعه يبرد لمدة 10 دقائق.

- تزين سطح حراق اصبعه بالخبز وشرائح الليمون والسماق.

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