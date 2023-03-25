من المطبخ السوري.. طريقة عمل حراق اصبعه

تعتبر طريقة عمل حراق اصبعه إحدى وصفات بلاد الشام الشهيرة، وتسمى أحيانا رقاق وعدس، وتعتمد طريقة عمل حراق اصبعه على تقديمها مع شرائح الليمون و قطع الخبز المحمص.
وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل حراق اصبعه من وصفات المطبخ السوري، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..
طريقة عمل حراق اصبعه
مقادير طريقة عمل حراق اصبعه :
2 كوب عدس
8 الى 10 اكواب ماء
1 ملعقة صغيرة من البهار الحلو
1 ملعقة صغيرة من النعناع المجفف
1 ملعقة صغيرة سماق
1 ملعقة صغيرة من الكمون
1 ملعقة صغيرة من الكزبرة المجففة
1 ملعقة صغيرة من الهال
2 ملعقة شاي ملح
4 فصوص من الثوم المفروم
1 كوب من البقدونس المفروم
زيت الزيتون 1/2 كوب
عصير ليمونه
للعجين :
1 كوب طحين
الماء 1/3 كوب
ملح 1/4 ملعقة صغيرة
1/4 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
للتزيين :
خبز مقطع مربعات
شرائح ليمون
السماق
طريقة عمل حراق اصبعه :
- إعداد العجين نخلط الملح والبيكنج باودر والدقيق ثم نضيف الماء ببطء ونعجن حتى تحصل على عجين متماسك
- نغطي العجين بمنشفة المطبخ ونسمح له بالراحة لمدة 15 دقيقة
- نرق العجين حتى يصبح السمك 2-3 مم
- نقطع العجين إلى شرائح بطول 2-3 سم و عرض 1 سم
- نرش الشرائح بالدقيق، و نقلبها حتى تغطى بالدقيق بالكامل
- طهي العدس في وعاء نضع العدس والماء على نار متوسطة حتى ينضج العدس (20-30 دقيقة)
- نضيف جميع التوابل، والأعشاب
- نقلي قطع الخبز في زيت الزيتون حتى يصبح لونها بنيا ذهبيا، نحتفظ بالزيت
- نستخدم نفس الزيت، ونقلي الثوم والبقدونس لمدة 2 دقيقة.
- نضيف الزيت مع الثوم والبقدونس إلى وعاء الطهي.
- نضيف شرائح العجين إلى العدس ونستمر بالطهي على نار متوسطة الحرارة لمدة 10 دقائق مع التقليب من حين لآخر، وذلك حتى يثقل قوام المزيج.
- نصب المزيج في وعاء التقديم، و ندعه يبرد لمدة 10 دقائق.
- تزين سطح حراق اصبعه بالخبز وشرائح الليمون والسماق.