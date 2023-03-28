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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتبسا تصريح بوتين.. مسئول في المخابرات الأمريكية يحذر واشنطن بسبب روسيا والصين

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

اقتبس المسئول السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ريموند ماكجفرن، تصريح للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي تساءل فيه عن ممارسات أمريكا ضد روسيا والصين.

وقال ماكجفرن، إن هذه التصريحات عندما سأله المضيف، أندرو نابوليتانو، عما إذا كان يعتقد أن أمريكا يمكن أن تخوض حربا مع روسيا وفي نفس الوقت إثارة الوضع في تايوان.

وأضاف: "لا، يمكن تفسير ذلك فقط من خلال كلمات بوتين في منتدى فالداي".

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وأشار إلى أن وضعا خطيرا إلى حد ما قد تطور بالنسبة للبيت الأبيض، بسبب تقويض العلاقات بين واشنطن وموسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية.

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