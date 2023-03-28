بدون شهادات.. بايدن يعلن عن فرص عمل للشباب في أمريكا| تفاصيل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يسعى لبناء آلاف المصانع لتوفير فرص عمل للشباب في كافة المجالات.

وتابع بايدن خلال جولة الاستثمار التي يجريها اليوم في محاولة منه لإعادة إحياء التصنيع الأمريكي: لدينا استثمارات كبيرة ستوفر وظائف لا تحتاج إلى شهادات جامعية، وسنبني أكثر من 150 ألف محطة لشحن السيارات الكهربائية.

وقتل ثلاثة صغار وثلاثة بالغين برصاص شابة أطلقت النار في مدرسة ابتدائية في ناشفيل قبل أن ترديها الشرطة.

وفي كلمة ألقاها في البيت الأبيض، قال بايدن "هذا عمل بغيض"، محذرًا من أن العنف المسلح "يمزق روح أمتنا" داعيًا الكونجرس مجددًا إلى حظر بيع الأسلحة الرشاشة للأفراد.

وأعلن قائد شرطة ناشفيل، جون دريك، أن إطلاق النار في المدرسة نفذته امرأة متحولة جنسيًّا هي أودري هيل (28 عاما)، التي خططت للهجوم مسبقًا.

وأضاف أن التحقيق يعمل على تحديد دوافع المهاجمة، التي قد تكون مرتبطة، حسب إحدى الفرضيات، بتغيير هويتها الجنسية.