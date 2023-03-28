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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتغيير مسار الحرب.. إجراء عسكري عاجل من أوكرانيا

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

أعلنت الحكومة الأوكرانية، أن ثلاث شركات جديدة ممولة من التبرعات جاهزة لنشر طائرات بدون طيار أوكرانية الصنع للقتال.

وقال ميخايلو فيدوروف، نائب رئيس الوزراء للابتكارات وتطوير التعليم والعلوم والتكنولوجيا، إن “إنشاء شركات الطائرات بدون طيار من شأنه أن يجلب نهجًا جديدًا تمامًا للإدارة والتدريب وعقيدة استخدام الطائرات بدون طيار”.

وقال فيدوروف، إن “الشركات ستمتلك شاحنات صغيرة وطائرات هليكوبتر هجومية ومحطات ستارلينك. جميع الطائرات بدون طيار، أو الطائرات بدون طيار، مصنوعة في أوكرانيا. وستقوم الطائرات بدون طيار بمهام استطلاع وضرب العدو”.

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وأضاف: “سيتم استخدامها لتوجيه المدفعية، ومساعدة الجنود على أن يكونوا فعالين قدر الإمكان خلال المعارك الحضرية وإنقاذ الأرواح. وستُستخدم الشاحنات الصغيرة في غارات المجموعات المتنقلة على أراضي العدو، وتسليم البضائع وإجلاء الجرحى”.

ولعبت الطائرات بدون طيار دورًا جوهريًا، في وضعي الهجوم والاستطلاع، للقوات الأوكرانية خلال العام الماضي.

وقال فيدوروف إن المعدات تم شراؤها من قبل مانحين من القطاع الخاص.

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