ثبات التشكيل أمر مميز..ضياء السيد يكشف سر قوة منتخب مصر مع فيتوريا

أثنى ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخب مصر الوطني، على أداء منتخب مصر مع البرتغالي روي فيتوريا بعد الفوز على مالاوي برباعية نظيفة.

قال ضياء السيد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الشيء الإيجابي أن روي فيتوريا خاض مباراة مالاوي في الجولة الرابعة بنفس التشكيل الذي خاض به مباراة الجولة الثالثة، وثبات التشكيل أمر مميز" .

أضاف: "منتخب مصر له شكل هجومي مع روي فيتوريا، والهدف المبكر لطارق حامد، أراح منتخب مصر بشكل كبير" .

واختتم: "منتخب مصر مُنتشر بشكل صحيح في الملعب، وهذا ظهر في هدف أحمد مصطفى زيزو، الذي تحرك في العمق وسجل".