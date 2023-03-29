الهواتف مرصوصة.. وزارة الحج تنشر صورة مبهرة أمام الكعبة

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الحج والعمرة، بالمملكة العربية السعودية، صورة معبرة من أمام الحرم المكي، تعبر وتشرح عن الوضع الراهن من انشغال البعض بالتصوير أمام الكعبة.

وظهر في الصورة التي نشرتها وزارة الحج والعمرة، على صفحتها الرسمية على فيس بوك، العشرات من الهواتف المحمولة، والتي رفعها أصحابها لتصوير الكعبة المشرفة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، أن التصوير أمام الكعبة المشرفة وداخل الحرمين الشريفين، لابد وأن يكون وفق ضوابط لتراعي قدسية المكان، وأن يتحلى أصحابها بآداب التصوير، ونحفظ حقوق الآخرين.

وناشدت وزارة الحج والعمرة، من يحرص على التصوير، ألا ينشغل بالتصوير عن العبادة، وألا يظهر الآخرين في تصويره دون استئذانهم، وألا يتوقف كثيرا في الحرم ويتسبب في الإزدحام.



