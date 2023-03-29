عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الهواتف مرصوصة.. وزارة الحج تنشر صورة مبهرة أمام الكعبة

التصوير أمام الكعبة
التصوير أمام الكعبة

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الحج والعمرة، بالمملكة العربية السعودية، صورة معبرة من أمام الحرم المكي، تعبر وتشرح عن الوضع الراهن من انشغال البعض بالتصوير أمام الكعبة.

وظهر في الصورة التي نشرتها وزارة الحج والعمرة، على صفحتها الرسمية على فيس بوك، العشرات من الهواتف المحمولة، والتي رفعها أصحابها لتصوير الكعبة المشرفة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، أن التصوير أمام الكعبة المشرفة وداخل الحرمين الشريفين، لابد وأن يكون وفق ضوابط لتراعي قدسية المكان، وأن يتحلى أصحابها بآداب التصوير، ونحفظ حقوق الآخرين.

وناشدت وزارة الحج والعمرة، من يحرص على التصوير، ألا ينشغل بالتصوير عن العبادة، وألا يظهر الآخرين في تصويره دون استئذانهم، وألا يتوقف كثيرا في الحرم ويتسبب في الإزدحام.

 


 

الحج والعمرة السعودية الحرم المكي التصوير التصوير أمام الكعبة الحرمين الشريفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موجة حارة يعقبها انخفاض| تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 48 ساعة المقبلة.. تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة| شاهد

مرض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين.. فيديو

مش قادر يتكلم.. تطور مفاجئ بشأن حالة الخطيب الصحية

استنى متشتريش.. تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29-3-2023

صدمة لـ الأهلي.. فيتوريا يكشف سبب استبدال الشناوي في مباراة مصر ومالاوي

بفرمان كولر.. رحيل 6 من نجوم الأهلي عن الفريق

بيع بسرعة.. أسعار الذهب اليوم في مصر 28-3-2023

ترشيحاتنا

شاهد|روبوتات ذكية تقدم خدمات الفتوى بالمسجد الحرام

وزير إسرائيلي يحذف تغريدة أهان فيها بايدن

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29-3-2023

تقمص شخصية اللمبي.. حقيقة فيديو تعدي محمد سعد على مخرج مسلسل اكسلانس

أمطار بهذه المناطق يومي الأربعاء والخميس .. تحذير عاجل للمواطنين

لو بتحب الكهرباء.. 70% خصمًا على تسيلا 3 موديل 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباية مكشوفة وتاتو.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالتها في رمضان |شاهد

مش خايفة أموت ببدلة الرقص.. صور وضعت لوسي فى مأزق

بسبب بيرسينج البطن.. ابنة عمرو دياب تتعرض لانتقادات لاذعة |شاهد

قتل حبيبها.. شابة تنتقم من زعيم عصابة كولومبية بطريقة جهنمية

فيديو

المادة 24..ماذا طلب الهلال السوداني من الكاف في مباراة الأهلي المصيرية/ فيديوجراف

طلبت الطلاق على الهواء.. تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته بسبب كلب| فيديوجراف

الفراخ رخصت 60 جنيها وطرح لحوم بأسعار منخفضة بهذه الأماكن| شاهد

الكوكب الأحمر يظهر في السماء.. فهل يحدث زلزال؟ |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: قطب الأقطاب وكهف أمن الطلاب

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

اﻟﻤﺰﻳﺪ