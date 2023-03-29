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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة سوهاج يُثمن تجربة مُحاكاة مجلس الوزراء

صدى البلد

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، ختام فعاليات نموذج محاكاة مجلس الوزراء المصري، الذي نظمته إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بالتعاون مع جمعية الجنوبي لتنمية الصناعات الصغيرة.

وذلك بحضور الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نهلة كمال عباس رئيس مجلس إدارة الجمعية،  ومحمد سعد ممثل الجمعية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفى كلمته، هنأ الدكتور مصطفي عبد الخالق، الطلاب المشاركين فى تمثيل الحقائب الوزارية على نجاح الفعاليات وظهورها بالمستوى الأدائي المشرف واللائق باسم الجامعة، معرباً عن سعادته بتنظيم تلك التجربة المتميزة بالجامعة ودورها الهام فى تنمية الوعى السياسي لدي الشباب وإنتاج جيل مثقف قادر على التفاعل الإيجابي.

والتحليل النقدي الموضوعى والتعبير عن القضايا المجتمعية والمشكلات المعاصرة التى تواجه خطط الحكومة، وذلك تنفيذاََ لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تفعيل إستراتيجية بناء الإنسان ومشاركة الشباب فى وضع خطط التنمية وإعدادهم للقيادة.

وحرصه على إثراء نماذج محاكاة الحياة السياسية لتكون نقطة انطلاق لجسر من الثقة بين الدولة والشباب، ومشيداً بجهود الطلاب وقدراتهم وتمكنهم من طرح أفكارهم وآرائهم، واستعراض مقترحاتهم والحلول الفعلية القابلة للتنفيذ.

وأكد الدكتور خالد عمران، على أهمية تفعيل نموذج محاكاة مجلس الوزراء داخل الجامعات، الأمر الذي يُساهم في صقل المهارات القيادية لدي الطلاب، ومعايشة برامج الحكومة ومعرفة كيفية إدارة الأزمات، والاندماج والتفاعل مع التحديات التى تواجه المؤسسات الحكومية وتعرقل خطط التنمية وتلبية احتياجات المواطن المصري.

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جامعة سوهاج

وقدم الشكر لجمعية الجنوبي وإدارة رعاية الشباب على التنظيم الناجح، والذى أنتج كفاءات وكوادر ذات وعي وخبرة تساهم فى بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضحت الدكتورة نهلة كمال، أن نموذج محاكاة مجلس الوزراء اختتم فعالياته بعدد من التوصيات والمقترحات ومنها، ضرورة أن تنطلق خطة الحكومة لتحقيق أولويات الأمن القومي المصري بأبعاد الثلاثة.

كما يجب أن تعتمد منهج التنمية المستدامة الوطنية المرنة التى تعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، بالإضافة إلى تطوير المؤسسات التعليمية والمناهج باعتبار التعليم والبحث العلمي من أهم أسس بناء الجمهورية الجديدة، وأيضاً ربط عمل الحكومة فى كافة المجالات التنموية بمنظومة البحث العلمي وزيادة المخصصات المالية لهذا المجال.

وأشارت إلى أن الفعاليات أوصت بضرورة وضع خطة شاملة طويلة الأجل لتطوير الزراعة واستصلاح الأراضي لأنها القاعدة الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي، وكذلك الاهتمام بالسياحة كونها واحدة من أهم مصادر الدخل القومي.

وأشارت أسماء عمر مدير إدارة النشاط الاجتماعي، إلى أن فعاليات محاكاة مجلس الوزراء شارك فى تنظيمها أيضاً ١٠٠ طالب من أسرة "حلم مصر" أعضاء الجمعية، واستمرت على مدار ٣ أيام، وشارك فى تجسيد الحقائب الوزارية ٣٥ طالب وطالبة، تم اختيارهم من ضمن ٣٦٥ مرشحاََ، موضحة أن تدريب الطلاب على نموذج المحاكاة استغرق شهرين على أيدي نخبة من المدربين المتميزين.

وقد شملت المحاكاة وزارات التعليم العالي، الصحة، الداخلية، العدل، الزراعة واستصلاح الأراضي، التموين، وأيضاً التربية والتعليم، التنمية المحلية، والخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

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