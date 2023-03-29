عصام عبد الفتاح فى رمضان:أختم القرآن مرتين ومباراة جان دارك والنجم الأصعب

يتسم شهر رمضان بالروحانيات والطقوس التي يمارسها كل منا خلال الثلاثين يوما سواء في أكلاته أو الشعائر الدينية التي يؤديها.

نجوم الكرة يمتلكون ذكريات خلال شهر رمضان المعظم عبر السفر إلي أدغال أفريقيا أو على المستوى المحلي فضلا عن خوض مباريات هامة بقميص أنديتهم.

عصام عبد الفتاح عضو لجنة حكام الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف تحدث إلى صدى البلد عن أبرز ما يقوم به من طقوس شهر رمضان.

فى البداية أكد عصام عبد الفتاح عضو لجنة حكام الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف أنه يحرص على بدء يومه بقراءة القرآن الكريم في شهر رمضان ثم الذهاب إلى العمل على أن يعود إلى الخلود للراحة لمدة ساعة ثم تلاوة آيات من القرآن قبل المغرب، ليتوجه بعد الإفطار إلى أداء شعائر صلوات التراويح بالمسجد.

وقال عصام عبدالفتاح ، إن أول يوم خلال شهر رمضان أحرص على تناول الإفطار مع العائلة الكبيرة وسط والدى ووالدتى فى محافظة بنى سويف أو المنيا.

عصام عبدالفتاح يختم القرآن الكريم مرتين فى شهر رمضان

ولفت عصام عبد الفتاح إلى أنه يحرص على ختم القرآن الكريم مرتين فى شهر رمضان، لافتا إلى أنه يقضي معظم أيام الشهر الفضيل فى البيت، نظرا لكونه من الشهور الروحانية فضلا عن إجراء زيارات للأصدقاء خاصة الحكام.

ولفت إلى أنه يمتلك أجمل الذكريات فى شهر رمضان خاصة فى شهر أكتوبر عام 2005 لاسيما وأنه أدار مباراة بين منتخبي تونس والمغرب على ملعب نسور قرطاج وتألق خلالها وتم اختياره من خلالها للمشاركة ضمن الأطقم التحكيمية فى كأس العالم عام 2006.

أوضح عصام عبدالفتاح أنه يحرص هو وأولاده على متابعة المسلسلات فى شهر رمضان خاصة ذات الطابع الدينى والتاريخى كما يفضل الاستماع إلى تلاوة الشيخ الطبلاوى مشيرا إلى أنه يعشق المكرونة بجميع انواعها والبط ويعتبره الطبق المفضل فى رمضان خاصة من يد والدته.

أضاف عصام عبد الفتاح بأنه يساهم فى إعداد المائدة ومساعدة زوجته فى عمل السلطة في شهر رمضان وتناول الإفطار مع أبناءه الخمسة منوها إلى أن السحور يكون متأخرا كى يتسنى له أداء صلاة الفجر مشددا على أن أول فانوس فى حياته أهداه له والده وسار على نهجه مع أبنائه.

واختتم عصام عبد الفتاح حديثه قائلا: أدرت مباراة الدور قبل النهائي فى دورى ابطال افريقيا الذى جمع بين فريق جان دارك السنغالي والنجم الساحلي التونسي وكانت درجة الحرارة عالية بلغت ٤٥ درجة ورفع ٱذان المغرب في شهر رمضان مع بداية الشوط الثاني وقمت بإيقاف المباراة وقمت وطاقم التحكيم بشرب المياه وبعض اللاعبين المصريين فى ذلك الوقت وبعدها استكملت اللقاء بشكل طبيعي.