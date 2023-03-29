قتل حبيبها.. شابة تنتقم من زعيم عصابة كولومبية بطريقة جهنمية

خططت إحدى النساء في كولومبيا لحيلة انتقامية ضد الرجل المسئول عن وفاة حبيبها، حيث جعلت المرأة زعيم عصابة مخدرات يقع في حبها وسلمته إلى الشرطة.

ساعدت المرأة الكولومبية الشرطة الوطنية للبلاد في القبض على أحد أباطرة المخدرات المطلوبين من قبل الإنتربول.

ويدعى زعيم العصابة «روبين داريو فيلوريا باريوس» معروف أيضًا بالاسم "جوانشو"، وبحسب ما ورد، فإنه قد أمر بقتل حبيب المرأة.

ونتيجة لذلك، دخلت المرأة في شراكة مع رجال الشرطة للإيقاع به والقبض عليه.

وذكر منشور محلي أن المرأة استخدمت سحرها لإغراء الرجل وجعله يقع في حبها، ثم جمعت المرأة الأدلة ضده وأرسلتها إلى قيادة العمليات الخاصة بالشرطة.

بعد مواكبة العلاقة لعدة أشهر، رتبت المرأة للقاء الرجل في مونتريا حيث قبض عليه رجال الشرطة.

بالحديث عن الحادث، فإن شرطة كولومبيا صرحت وفقا لتايمز ناو نيوز: "بحسب المعلومات التي جمعها محققو مديرية المخابرات، فإن هذا الشخص لديه سجل إجرامي لأكثر من 10 سنوات، مما يجعله معروفًا بقدراته القتالية في تنسيق الهجمات ضد القوة العامة".