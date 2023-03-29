ملخص أحداث الحلقة 6 من مسلسلات رمضان|تدمير مزرعة أبو أنس الإرهابي فى الكتيبة 101 وظهور محمد صلاح وميسى فى 1000 حمد الله ع السلامة

شهدت الحلقة السادسة من المسلسلات التي تعرض ضمن موسم دراما شهر رمضان2023، العديد من التطوراتوالأحداث، وخلال السطور التالية، نقدم لكم ملخصًا كاملاً لما تم عرضه خلالها.

1000 حمدالله ع السلامة

عرضت مساء اليوم الحلقة السادسة من مسلسل "1000 حمدالله ع السلامة" الذي تخوض بطولته النجمة يسرا و تشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

و شهدت الحلقة السادسة العديد من الأحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" النجمة يسرا فور عودتهم من كندا والتي تضم أبنائها "سماح" و تجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و "سامح" و يجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

تبدأ الأحداث بسؤال سميحة و سامح عن اختفاء وأكرم و فوقية، ويعود اكرم لسميحة و سامح و معه بقايا الموبايل والباسبور، ويغضب سامح مما حدث وترك المنزل بانفعال شديد وتحاول سميحة ارجاعه و لكنها تفشل.

وتخرج سماح من باب القسم تنظر وجهه ثم الوجهة الأخرى و لم تجد علي، تترجل ببطء و قهر إلي المكان المتفق عليه ليقف بالموتوسيكل و لم تجده، وتنظر للشارع بخوف و حيرة ثم تلطم خديها برقة و تتسأل عن علي و الحقائب.

بعد ترك اكرم للمنزل غاضبا يمشي سامح مندفعا في شوارع المنيل بلا هدف، ونتابع مشاهد متفرقة لسماح و سامح وتسيطر عليهم حالة من الحنين للماضي و ذكرياتهم مع والدهم الراحل في كندا، بينما تتذكر سميحة ذكرياتها مع جلال وتحدث نفسها "ضيعتهم يا جلال ..سامح و سماح معرفتش احافظ عليهم من غيرك".

ويجد سامح شباب يلعبون كرة بالشارع يقفون فريقين وبعد العد يخبرهم الكابتن انه ينقصهم لاعب و يطلب من سامح الانضمام لهم و يوافق وهم شبيه اللاعب ميسى ومحمد صلاح ومبابى.

ويتشاجر أكرم مع فوقية بسبب ما حدث، تطلب فوقية من هناء أخذ كل الطعام من المطبخ يراها أكرم و لكنها تجري مسرعةهرباً منه، يحاول أكرم البحث على شاحن الهاتف و حين يجده ينقطع التيار الكهربائي، ويبدو علي أكرم التفكير فيما حدث للدكتورة سميحة و أبنائها، ويفزع أكرم حين يتلقى مكالمة من الضابط حسام و تتخلى عنه فوقية فوراً خوفاً منتحمل المسؤلية معه.

يعاود أكرم الاتصال بالضابط حسام و يخبره الأخير بزيارة سماح للقسم للسؤال عن والدتها، يطلب أكرم من الضابط حسام زيارته في القسم و يسمح له، يتواجد علي في قسم قصر النيل للسؤال عن سماح و لكنه يشتبك مع أحد رجال القسم و يمشي، تحاول سماح البحث عن علي كورنيش النيل، يبدو على سامح الانسجام بلعب الكرة في الشارع مع أصدقائه الجدد.

يطلب أكرم عبر الهاتف من مصطفى اخوة ان يسامحه بسبب ما حدث و يوجهه أن يطلب من الضابط حسام مساندته،وتعود فوقية في قرارها عن ترك المنزل بعد علمها أن الأمر لا يتعلق بما فعلته.

وتزور الدكتورة سميحة الضابط حسام و تعلم بزيارة سماح للقسم، تسأله عنها و يطمئنها، يخبرها الضابط حسام بما حدث لمظهرها و تخبره أن ما ترتديه ليس ملكها و تطلب منه تقديم بلاغ لفقدها سماح و سامح، يطلب منها الضابط حسام إثبات شخصية و تعتذر له و تخبره بما فعلته فوقية في ملابسها و ملابس سامح.

وتعاتب سماح علي لتركه لها و يفسر لها "صادقاً" أنه كان يحضر لها بعض الاشياء لتأكلها، و تصدقه.

ويذهب أكرم للقسم و يلتقي بالدكتورة سميحة و يحاول جاهداً معها لكي تسامحه و تعود معه مرة أخرى لمنزله بالمنيل لكنها ترفض و تشبه منزله "بغير المريح"، يطلب أكرم من فوقية احضار حقيبة الدكتورة سميحة للقسم، توافق فوقية علىمضض و تتذكر وصية مصطفى أخو أكرم، تستبيح فوقية حقيبة الدكتورة سميحة و تبحث و تدقق و تعلق على اغراضها غرض غرض، تقنع هناء فوقية بوضع حقيبة الدكتورة سميحة داخل "كيس أسود" حتى لا تلفت الأنظار اليها، ترى فوقيةو هي بالتاكسي سامح و هو يلعب بالكرة مع شباب الشارع، يخبر الكابتن سامح انه كان السبب في انتصار فريقه ويطلق عليه اسم "مو جلال" وسط احتفال باقي الفريق به و بانتصارهم.

الأجهر

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل الأجهر، نصح سعداوى “سيد رجب” الأجهر “عمرو سعد” فى التركيز فى شغله وعدم الانشغال بالعلاقات العاطفية.

كما شهدت أحداث الحلقة اقتحام الأجهر مكان عمل حبيبته نهلة وأخذ يتغزل بها وسألته عن الوشم الذي نحته على يده ليخبرها أنه خاص بوالدته، على الجانب الآخر اتجه عمرو عبد الجليل للمعلم سعداوي وهدده ليطرده الأخير بشكل غير مباشر.

وفاجأ والد نهلة “درة” ابنته بأن ابن المعلم سعداوي “محمود” تقدم لها فرفضته الأخيرة وقالت أنها لا تحبه وأن الرجل طيبته وشهامته وليس بما يملك من ذهب.

و ذهب الأجهر لرجل الأعمال خالد زكي الذي يتعامل معه واتفق على أن تزيد نسبته وكشف جاسوس عنده لتنتهي بذلك أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الأجهر.

إكس لانس

أذيعت الحلقة السادسة من مسلسل إكس لانس من بطولة الفنان محمد سعد ، والذي يعود من خلاله إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات .

وشهدت الحلقة العديد من الأحداث منها قيام ليلي “ شيرين ” بمغادرة منزل الزوجية حيث قامت بالذهاب إلى منزل عائلتها غضبا من الحناوي “ محمد سعد ” اعتقادا بوجود علاقة غرامية تجمعه بجارتهما اللبنانية الجديدة.

كما عرضت الجارة اللبنانية علي الحناوي “ محمد سعد ” الزواج حتي تتمكن من الحصول علي إقامة في مصر .

جميلة

أذيعت الحلقة السادسة من مسلسل جميلة ، والذي تخوض من خلاله الفنانة ريهام حجاج الماراثون الرمضاني ، ويذاع عبر عدد من القنوات الفضائية .

وجاءت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل جميلة ملئية بالأحداث المشوقة ، حيث عرضت نيرمين “ عبير صبري ” على زوج شيري “ أحمد وفيق ” الزواج عرفيا .

كما قام زوج آيه “ هشام إسماعيل ” برفع قضية على قضية عدم التصرف في الممتلكات التي قام والدها بالتنازل عنها .

رشيد

أذيعت الحلقة السادسة من مسلسل “رشيد” والذي يقوم ببطولته كل من ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح .

وحملت الحلقة السادسة العديد من الأحداث ، حيث بدأ رشيد قضاء عقوبته داخل السجن ، ورفض الاختلاط بين السجناء.

أما في الوقت الحالي فقد تمكن رشيد من العثور على ابنه سيف بعدما قامت أسماء بالذهاب إلى نوجا وهددتها بفضح ماضيها في حال عدم اخبارها بمكان سيف ، لتكشف لها انه يعمل ديلر مخدرات ومنحتها رقم تليفونه ، وقد تحدثت معههي ووالده ، وحين اكتشف انهم على علم باسمه الحقيقي فر منهم هاربا .

الكتيبة 101

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الكتيبة 101 نجاح الجيش فى السيطرة على مزرعة أبو أنس وتدميرها بعد الحيلة الذكية التى استخدمها الرائد نور صلاح العزب باستخدام الـGPS فى تحديد موقعهم.

وقامت قوات الجيش في تدمير مزرعة أبو أنس والتى كانت تعتبر من أكبر وأهم المزارع التى يستخدمها الإرهابيون فىتخزين السلاح بسيناء، وتعتبر هذه من أهم العمليات النوعية التى قام الجيش بها فى هذا التوقيت.

جعفر العمدة

كشفت الحلقة السادسة من مسلسل جعفر العمدة، الذي يُعرض حصريًا على منصة Watch It وقناة dmc عن حقيقة والد سيف “أحمد داش”، فبعد أن عاش سيف حياته وهو يظن بأن والده تخلّى عنه، كشفت حلقة اليوم أن والده هو جعفر العمدة "محمد رمضان" ولكن كلاهما لا يعلم حقيقة الأمر.

وعلى الرغم من أن سيف قابل جعفر العمدة أكثر من مرة، وكان التعامل بينهما حادًا، فصفعه جعفر مرة، وتركه سيف مرة أخرى، إلا أن علاقتهما بدأت في التحسن خلال الحلقة السادسة، فهل سيكتشف سيف والده الحقيقي في الحلقات المقبلة؟

كامل العدد

بعد فرحة عائلية شهدتها ليلى (دين الشربيني) في مسلسل كامل العدد والذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد، كشفت الحلقة التاسعة من المسلسل عن تخطيط أولادها وأولاد زوجها أحمد (شريف سلامة) لتدمير زواجهما، ليعودوا مرة أخرى إلى أمريكا ويعود أولاد ليلى إلى بيتهما القديم.

أما ليلى وأحمد فيظنان أنهما نجحا في جعل أولادهما أصدقاءً، لا يعلما التي يدبرانها لهما، والمفاجآت التي ستحدثلهما في المستقبل، فهل ينجح الأولاد أم تتمكن ليلى وأحمد من السيطرة على الأوضاع.

علاقة مشروعة

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل “علاقة مشروعة”، تورط ياسر جلال في قصة زوجته الثانية بعد إقامة مي عمر“بثينة” في منزله.

دبت الغيرة في قلب بثينة بسبب مظاهر الحب بين عمرو وزوجته الأولى داليا مصطفى التي استضافت “بثينة” فيمنزلها لحل أزمتها مع أمجد لكنها لا تعلم الحقيقة.

يحاول عمرو البحث عن شقة تجمعه بزوجته الجديدة بمساعده سائقه حتى لا ينكشف أمره، في الوقت الذي يندم فيهأمجد على الشك في بثينة.

قرر أمجد بمساعدة صديقه مراقبة بثينة دون علمها، للتأكد من حقيقة خيانتها له، في الوقت الذي ترفض فيه الحديثمعه.

يقرر أمجد ترك الفندق وأثناء قيادة سيارته يقع ضحية حادث في الوقت الذي كان يحضر فيه عمرو السفر برفقة بثينة.

عملة نادرة

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل عملة نادرة، وجود نادرة مع ولدها داخل منزل حسن أبو عصايا.

وفي مشهد "فلاش باك" لاحد رجال أبو عصايا "شداد" الفنان محمد لطفي و هويراقب نادرة داخل مغارة المنزلاوي بمنظار مكبر ثم ينزل بسرعة من الجبل ليخبر عطية بما شاهدة، يعود لنادرة مرة أخرى ويتجه نحوهم ويخبرهم ما احدثةعبد الجبار في النجع باحثاًعن نادرة ورضيعها و يخبرها بعلم عبد الجبار بوجود نادرة ورضيعها في المغارة و يعرضعلىنادرة حمايتها واصطحابها لمنزل أهلها دون المساس بها او برضيعها.

يخبرها حسن أبو عصاية بضرورة رجعوعها لمنزل عبد الجبار ترفض نادرة عرضة و يؤكد عطية أبو عصايا قرارها، يوبخ حسن أبو عصايا عطية ويتوعد له خاصاً بعد ان حلف لعبد الجبار عدم وجودها بمنزلة.

تقرر إسراء تأكيد حملها وعمل تحاليل، يعترضها علاء معلقا على ما يحدث في البلد و يشكوا لها كطفل صغير حيرته"ما هو الخطئ والصواب" وهي تبادله بكلمات حنونة ورقيقة لكي تخفف عنه.

تشعر إسراء بسعادة غامرة بعد تأكدها من حملها، بينما علاء مازال شارداً، تتسأل نفيسة علاء عن إسراء و يخبرها انها نائمة، يتلقى على اتصال هاتفي من "امرأة" يبدوا عليه معرفتها و تخبرة وجود زوجته إسراء اسفل عمارة، ينهال علاءعلى اسراء بالضرب لشكه بها بسبب الاتصال الهاتفي فتبشرة بحملها، يجلس علاء بجوارها مستكيناً يستمع لكلام يخرج من قلب إسراء.

رمضان كريم

بدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل رمضان كريم بظهور أحمد صيام وزوجته تحت تأثير المخدرات بعد أن أكلا الفول الذي قام أحد الأشخاص بوضع مادة مخدرة فيه.

ويذهب أحمد صيام لبيع الفول لأهل الحارة، وتنشب مشاجرات عديدة بينهم بسبب المادة المخدرة التي وضعت في الفول من بينهم كريم عفيفي الذي قام بربط والدة وزوجة وائل الفشني ويريد الانتقام منهما، وأيضا صبري فواز الذي تشاجرمع بيومي فؤاد دون سبب.

تحدثت الفنانة نجلاء بدر عن مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم مع مجموعة من النجوم منهم سيد رجب، وسلوى عثمان، صبري فواز وبيومي فؤاد وقالت:" الجزء الجديد سنرى من خلاله المشاكل العصرية الموجودة فيكل بيت أحداث العمل تتطور مع الزمن، ولكننا احتفظنا بالأساسيات الخاصة بطقوس رمضان.

مذكرات زوج

بدأت أحداث الحلقة السادسة من مذكرات زوج بمحاولة شيرين عائشة بن أحمد الوصول إلى زوجها رؤوف طارق لطفي بعد تركه للمنزل على إثر الخلافات الزوجية التي تحدث بينهما.

وتلجأ شيرين لدكتور طه عياد (خالد الصاوي) ليساعدها في العثور على رؤوف، لكنه ينصحها بالذهاب إلى طبيب نفسي ليساعدها في حل مشاكلها الزوجية، ويؤكد لها أن زوجها ترك المنزل بحثا عن الحرية والراحة التي يفتقدهما فيحياته معها.

بابا المجال

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل بابا المجال أحداثا مثيرة حيث اعترف مساعدي زين الذي يجسده الفنان مصطفى شعبان بأنه قام بقتل ١٥ شخصا، وسط ذهول زين الذي أنكر معرفته بهم.

فيما اعترفت سوسن بدر والدة مصطفى شعبان للفنان رياض الخولي أن زين ابنه، وأنه لم يمت كما قالت له وحاولت أن أقنعه بأن يساعده ليخرج من النيابة.

وبمجرد عرض الحلقة الثالثة انهالت التعليقات من محبي ومتابعة "شعبان" في مصر والوطن العربي وسط إشاداتبتجسيد "زين" لمشهد القبض عليه بكل صدق ودقة، وتوقعات بأن الحلقات القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت.

سوق الكانتو

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل “سوق الكانتو” العديد من الاحداث المشوقة حيث تم معرفة سارق الاقمشة وسط أهالي السوق ومعرفة أنه “المعلم عوض”.

و تقبض الشرطة على الخواجة بتهمة تقطير الكحول وبيعه في السوق بطريقة غير شرعية بدون علم الجهات المختصة،ونرى فرحة أمير كرارة، “طه القماش” بعد علمه بالأمر.

ستهم

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل ستهم، تطورات كثير في الأحداث، خاصة بعدما تصدرت الحلقات الأولى تريند مواقع التواصل الاجتماعي واشعلت روجينا، السوشيال خاصة في ظل الظلم الذي تتعرض له ستهم" روجينا" من شقيقها، خلال أحداث المسلسل، ورفضه إعطاءها حقها الشرعي في ميراث والدها، بل والتعدي عليها بالضرب، مما خلق حالة من التعاطف من قبل الجمهور معها بل والدفاع عنها ومحاولة مساعدتها.

بدأت الحلقة السادسة لمسلسل ستهم، باستيلاء رماح الشخصية التي يقدمها "جهاد سعد"، على منزل ستهم " روجينا"،بعدما طردها منه الحلقات السابقة، وحدث مشاهدة بينه وبين نجاة "نانسي صلاح" شقيقة الصغري، بسبب ما فعله فيستهم، ولكن يصر على موقفة بعدم إعطاء ستهم، ميراثها، نظرا لقيامها بمحاولة رفع قضية ضده في المحاكم للحصول على ميراثها.

ثم تنتقل الأحداث لمنطقة الجبل الأبيض، الذي تعيش فيه ستهم، مع شقيقها الأصغر جبر "محمد عبد الحافظ"، و وزوجته بخيتة"غادة طلعت"، والتي تعرض على زوجها جبر أخذ ابن ستهم الأكبر عبد الرحمن إلي مكان عمله في منطقة الجبل،ليكون معه، وبالفعل يوافق على أخذه، ويجعله يجلس في مكان بالجبل ينتظره حتى ينتهي من عمله، ولكنه يترك المكان ويحاول عبد الرحمن البحث عن خاله جبر في الجبل، وفي نفس الوقت تأتي ستهم" روجينا"، للبحث عن عبد الرحمن لكي تطمئن عليه.

وتنتهي الحلقة السادسة من المسلسل بمشهد صادم يحبس الأنفاس، بشأن عبد الرحمن ابن ستهم" روجينا"، في ظل تهديد "لودر" لحياته أثناء وجوده في منطقة المحاجر بالجبل الأبيض، ومحاول كلا من ستهم "روجينا"، وجبر" لفت انتباهه ليحذر من الخطر القادم نحوه، مما يخلق العديد من التساؤلات حول مصيره خلال الحلقات المقبلة.

سره الباتع

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 7، تصاعدا في الأحداث فور عرض الحلقة عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسمالدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 7، يذهب حامد (أحمد فهمي) مع سارة (ريم مصطفى) إلى عالم الآثار (محمودقابيل) لمعرفة محتوى الخطاب الذي وجدوه في مقام السلطان حامد بقرية شطانوف.

وتنتقل الأحداث إلى القرن الثامن عشر، حيث يروي قصة حامد، وقوته المفرطة منذ الطفولة، وكيف تم أخذ أرض والده(ماجد المصري) ظلما بسبب شهادة كاذبة في مجلس عرفي.

الكبير أوى 7

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 6، تطورات في الأحداث بطريقة كوميدية، بعد عرض الحلقة، عبر قناة عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 6، يصطحب الكبير (أحمد مكي) مربوحة (رحمة أحمد فرج) إلى أحد المولات فى القاهرة، ولكنها تتركه لشراء ملابس نسائية من أحد المحلات في المول.

ويتوجه رجل قاهري يدعى فخري (علاء مرسي) إلى مربوحة، ويستدرجها إلى خارج المول، ثم يصطحبها إلى منزله ويختطف بها، ويحاول إقناعها بأنه والدها.

ويذهب الكبير إلى غرفة كاميرات المراقبة في المول، ويعثر على الرجل الذي اختطف مربوحة، وتختتم أحداث الحلقة 6 لمسلسل الكبير أوي 7.

رسالة الإمام

شهد مسلسل رسالة الإمام الحلقة 6 تطورا جديدا فى الأحداث حيث حرض ابن الوالى على قتل الإمام الشافعى "خالد النبوى" يمنعه من الوصول الى تنيس وحاصره جنود الوالى الى ان انقذه الصفويون.

ويتلقى عمر "رامز أمير " رسالة من هند "سلمى أبو ضيف" وبضرورة أن يتركها لأنها مازالت تحب زوجها السابق الذى توفى.

وتقوم فرح بسيسو "السيدة نفيسة" بزيارة منزل الإمام الشافعى والتقى بزوجته وشقيقته وأولاده.

ووصل الإمام الشافعى إلى تنيس بعد انقاذه من ويلتقى صديقه القديم "علاء قوقة".

المداح3

شهد مسلسل المداح أسطورة العشق الحلقة السادسة تطور جديد فى الأحداث حيث يظهر مجددا عماد “تامر شلتوت” ليحاول أن يقضى على خالد زكى.

بينما يحاول صابر المداح “حمادة هلال” أن يعالج ابنه ويقرأ عليه بعض من ايات القرآن الكريم الا ان هند بنت الأحمر“لوسى” تهاجمه وتحيطه بعدد من قبيلتها لتؤكد عليه أن هذا الطفل ليس ابنه وانما ابن الجن ويدخل صابر فى حالة من الهلع نتيجة هجوم الجن عليه.

يحاول الجن “محمد رياض” السيطرة على “زين” محمد عز" الذى خرج من السجن ليعادى صابر المداح وذلك بمساعدة أحلام “رانيا فريد شوقى” زوجة حسن “خالد سرحان” شقيق صابر.

ويقرر صابر المداح ترك منزله الجديد بعد أزمته مع رحاب “هبة مجدى” والذهاب للعيش فى منزل والده ويذهب زين الي صابر المداح ليهدده وتكشف تاج “ياسر اللوزى” لصابر عن معنى العلامة التى تظهر له على يده حيث قالت له هذه العلامة لها علاقة بملوك الجن وهى عبارة عن شجرة.

الصفارة

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "الصفارة" العديد من الأحداث المشوقة، حيث استخدم أحمد أمين الصفارة مجددًا، ليهرب من الأجواء التي يعيش بها.

وبعد استخدام الصفارة يصبح أحمد أمين، متزوج وأب لـ 3 أبناء ويواجه الصعاب بسبب مشكلات أبنائه الصغار، فهنالك واحد يقوم بالسرقة وواحد يغني اغاني شعبية والآخر يدخل حمام البنات.

سوق الكانتو

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل “سوق الكانتو” العديد من الأحداث المشوقة حيث تم معرفة سارق الاقمشة وسط اهالي السوق ومعرفة أنه “المعلم عوض”.

و تقبض الشرطة على الخواجة بتهمة تقطير الكحول وبيعه في السوق بطريقة غير شرعية بدون علم الجهات المختصة، ونرى فرحة أمير كرارة، “طه القماش” بعد علمه بالأمر.