رضا عبدالعال يوجّه رسالة لـ فيتوريا بشأن محمود حمادة

فجّر رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، مفاجأة صادمة بشأن محمود حمادة، أحد المنضمين حديثًا لقائمة الفراعنة تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر.

ويرى رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن محمود حمادة لاعب منتخب مصر، دون المستوى ولا يصلح لارتداء فانلة الفراعنة في المرحلة الحالية.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق "من وجهة نظري محمود حمادة لاعب محلي وهناك أكثر من لاعب مميز في مركزه داخل منتخب مصر".

رضا عبدالعال يوجه رسالة لـ فيتوريا

وأضاف رضا عبدالعال: "يجب على البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفراعنة أن يعيد النظر في مشاركة محمود حمادة مع منتخب مصر وهناك إمام عاشور".