تقدم الشيف شيماء رفعت طريقة عمل البسبوسة بالقشطة بمذاق لا يقاوم وشكل يناسب حلويات رمضان لعشاق البسبوسة .



المقادير طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

كوب و نصف سميد ناعم

كوب و نصف حليب بودرة

كوب و ربع سكر بودرة

1 1/2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

أصبع زبدة ليّنة

3 علب قشطة



الحشوة لعمل البسبوسة بالقشطة

7 علب صغار قشطة (طازجة) العلبة 100غم1 كوب قطر (شيرة)فستق حلبي مفروم للتزيين



طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

1. نضع الزبدة ونضيف فوقها السميد وحليب البودرة والسكر البودرة والبيكنج باودر نفرك المزيج باليد

2. نضيف 3 علب القشطة ونحرك المزيح حتى يصبح كالعجين الطري وتختلط المكونات

3. نصب نصف المزيج في صينية غير لاصقة أو بطبق الفرن بعد دهنه بالقليل من الزبدة

4. نخفق القشطة الطازجة بالملعقة لتصبح سائلة ونضيفهم فوق طبقة البسبوسة ثم نضع النصف الباقي من العجينة فوق القشطة ببساطة حتى لا تخلتط الطبقات

5. تخبز في فرن محمى حتى يصبح الوجه ذهبي ثم نخرجها من الفرن ونصب القطر فوقها ونزينها بالفستق الحلبي وتقدم دافئة.