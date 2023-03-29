هيونداي سوناتا 2024 الفيس ليفت| صور

تكشف شركة هيونداي الكورية عن سياراتها الجديدة هيونداي سوناتا موديل 2024 الفيس ليفت، خلال معرض سيول للتنقل الذي يستمر من 30 مارس إلى 9 أبريل من العام الجاري، وستظهر سوناتا 2024 الفيس لفيت في معرض نيويورك الدولي للسيارات في 6 أبريل، وتنافس سوناتا سيارة تويوتا كامري.

سيارة هيونداي سوناتا موديل 2024 الفيس ليفت

سيارة هيونداي سوناتا موديل 2024 الفيس ليفت

محرك هيونداي سوناتا الفيس ليفت

ستعتمد سيارة هيونداي سوناتا موديل 2024 علي محرك رباعي الأسطوانات سعة 2500 سي سي تيربو، ينتج قوة 290 حصان، وعزم دوران 421 نيوتن/متر، وستعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي لأول مرة في تاريخ الشركة.

سيارة هيونداي سوناتا موديل 2024 الفيس ليفت

مقصورة هيونداي سوناتا الفيس ليفت

حصلت مقصورة سيارة هيونداي سوناتا موديل 2024 الفيس ليفت علي العديد من التعديلات منها، عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وشاشة معلومات ترفيهية مقاس 12.3 بوصة، وكلاهما موجود داخل شاشة منحنية بانوراما تخرج من لوحة القيادة، وبالإضافة الي مجموعة ألوان داخلية أنيقة تعمل علي تعزيز الشعور بالتميز.

سيارة هيونداي سوناتا موديل 2024 الفيس ليفت

تصميم هيونداي سوناتا الفيس ليفت الخارجي

تظهر سيارة هيونداي سوناتا موديل 2024 الفيس ليفت من الخارج بشكل متميز بفضل احتوائها علي، شريط إضاءة LED كامل العرض في المقدمة، ومصابيح أمامية رئيسية متصلة بشبكة أعرض وخطوط أكثر حدة ودراماتيكية، وغطاء محرك جديد، وخطوط شخصية أكثر وضوحًا، وتطعيمات في الجزء السفلي، وشريط إضاءة LED، وكاتم صوت مزدوج جديد وعجلات مقاس 19 بوصة.