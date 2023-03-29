ذكر يجبر التقصير في الصيام.. عالم بالأوقاف ينصح به

قال الشيخ إسلام النواوي من علماء وزارة الأوقاف إن هناك عبادات تزين العبادات الأخرى أو تكملها وتجبر التقصير فيها، ومن هذه العبادات الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- ، لافتا إلى أن هناك ارتباطا وثيقا بين الصلاة على النبي والصيام.

وأضاف النواوي خلال برنامج نصائح للصائمين عبر صفحة "صدى البلد" الرسمية أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب في الصحابة قال آمين 3 مرات وعندما سأله الصحابة لماذا يا نبي الله رددت كلمة آمين 3 مرات، فقال في المرة الأولى جاءني جبريل وقال: "خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له" وفي المرة الثانية قال: خاب وخسر من أدرك والديه ولم يدخلاه الجنة وفي المرة الثالثة قال: “خاب وخسر من سمع اسمك ولم يصل عليك”.

وأوضح النواوي أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي جواز المرور لأي عبادة أو دعاء، وذلك لأن الصلاة على النبي هي العبادة الوحيدة المقبولة من أي شخص، لافتا إلى أن من يستشفع بالنبي عند الله فلن يندم أبدا، فبالصلاة على النبي تمحى الذنوب والخطايا ويجبر النقص في العبادات كلها .

صيغة الصلاة على النبي لجلب الرزق

(اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها اكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد وعلي اله وصحبه وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا).

(اللهم افتح عليّ رزقًا لا تجعل لأحد علي فيه منّة، ولا لك في الآخرة تبعى برحمتك يا أرحم الراحمين).