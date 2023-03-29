القضية الفلسطينية وإعادة العلاقات مع السعودية.. ماذا دار بين لافروف ونظيره الإيراني؟

عقد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في ظل زيارة الأخير إلى موسكو.

وقال وزير الخارجية الروسي خلال المؤتمر، إن روسيا تسعى لتطوير العلاقاتها التجارية والاقتصادية مع إيران، لافتا إلى أننا عززنا القاعدة القانونية لعلاقتنا مع إيران.

وأضاف لافروف، أن موسكو أكدت بالشراكة مع إيران رفضها السياسة الخارجية الأمريكية غير البناءة، مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية ضد نقل البضائع الروسية غير قانونية.

وعلى جانب الشرق الأوسط، قال وزير الخارجية الروسي، إن روسيا ترحب بعودة العلاقات بين إيران والسعودية، مشددا على أهمية عودة العلاقات إلى طبيعتها بين الدول في الشرق الأوسط.

وأوضح لافورف أن المحاحثات مع نظيره الإيراني شملت سيناريوهات لحل الأزمات في سوريا وفلسطين وأفغانستان ودول القوقاز، وبحر قزوين.

كما دعي لافروف إلى استئناف القرار الأممي الخاص بالاتفاق النووي الإيراني والعالم ينتظر عودة الولايات المتحدة لالتزاماتها.

وبشأن أوكرانيا، أوضح وزير الخارجية الروسي، أن الغرب متمسك بسياسات التخريب وتصعيد الأزمة في أوكرانيا.