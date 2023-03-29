إحنا عبيده خلقنا ومش ناسينا.. نهال طايل تتحدث عن الابتلاء من الله

تحدثت نهال طايل خلال تقديم حلقة جديدة من برنامج "إحنا لبعض" المذاع عبر فضائية “صدى البلد” عن الصبر والابتلاء في الحياة، حيث بدأت حديثها بالمقارنة بين الأشخاص في قدرة تحملهم للابتلاء فمنهم من يجزع ولا يقدر على التحمل والآخر يمتلك صبر أيوب ـ على حد تعبيرها.





وأضافت “طايل”: "بينا وبين ربنا كلام كتير أوي .. إحنا عبيده خلقنا ومش ناسينا"، متابعة أن الشخص الذي يصبر ويتحمل ورغم أي شئ يُكمل في طريقه جزاءه عظيم عند الله سبحانه وتعالى.



وأشارت إلى أن هناك أنواع عدة للصبر منها الصبر على مرض وشدة وفراق، معقبة: “ حاجات كتير بنصبر عليها.. السؤال بقا هل إحنا من الصابرين”.



