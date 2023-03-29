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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ماذا يحدث للجسم عند فقدان الوزن؟

فقدان الوزن
فقدان الوزن

يتبع الكثير ممن يعانون من زيادة الوزن، حميات وأنظمة غذائية عديدة طمعًا في الحصول على الرشاقة والجسم الممشوق، ولكن ما يحدث للجسم خلال النظام الغذائي الذي يهدف إنقاص الوزن له انعكاس على صحتك.

يمكن أن يقلل فقدان الوزن من فرص الإصابة بالنوبات القلبية ومرض السكري من النوع 2 حتى إذا استعدت بعضًا من الوزن، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وجد باحثو جامعة أكسفورد أن أولئك الذين تخلصوا من أرطال الكيلوجرامات ما زالوا يتمتعون بفوائد صحية بعد خمس سنوات، حتى لو استعادوا نسبة من الوزن.

يمكن أن تساعد برامج إنقاص الوزن الأشخاص على إنقاص وزن صحي والحفاظ عليه من خلال تشجيع تغيير نمط الحياة، لكن استعادة بعض الوزن عند توقف المساعدة والنصيحة أمر شائع.

أراد العلماء اختبار ما إذا كانت الفوائد الصحية اللاحقة لفقدان الوزن ، مثل انخفاض ضغط الدم ، استمرت بعد انتهاء التدخلات، لكن استعادة بعض الوزن عند توقف المساعدة والنصيحة أمر شائع.

قاموا بدمج نتائج 124 دراسة شملت أكثر من 50000 مشارك شاركوا في تدخلات النظام الغذائي أو التمارين الرياضية مثل بدائل الوجبات أو الصيام المتقطع أو عرضت عليهم حوافز مالية لفقدان الوزن.

كان متوسط ​​عمر المشاركين 51 عامًا، وبلغ مؤشر كتلة الجسم 33 عامًا ، وهو ما يُعتبر سمينًا، في المتوسط ​​، فقد الأشخاص ما بين 2-5 كجم في حين أن استعادة الوزن كانت عادة تصل إلى 0.32 كجم في السنة.

بالمقارنة مع أولئك الذين يتبعون برنامجًا أقل كثافة والذين لا يخضعون لبرنامج إنقاص الوزن ، فإن المشاركين الذين فقدوا الوزن من خلال برنامج إنقاص الوزن المكثف كان لديهم عوامل خطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع 2.

استمرت عوامل الخطر المنخفضة هذه لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انتهاء برنامج إنقاص الوزن ، وفقًا للنتائج المنشورة في مجلة جمعية القلب الأمريكية.

وُجد أن أولئك الذين فقدوا الوزن يعانون من انخفاض ضغط الدم الانقباضي وهو ضغط في الشرايين عندما ينبض القلب وانخفاض مستويات الكوليسترول 'الضار'.

وجد الباحثون أن مستويات HbA1c ، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء يستخدم لاختبار مرض السكري ، انخفض بنسبة 0.26 في المائة في كل من عام وخمس سنوات بعد المشاركة في برنامج إنقاص الوزن المكثف.

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وقالت البروفيسور سوزان جيب ، من جامعة أكسفورد والمؤلفة المشاركة للدراسة: "بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ، فإن فقدان الوزن هو وسيلة فعالة لتقليل خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية".

وأضافت: "النتائج التي توصلنا إليها يجب أن توفر الطمأنينة بأن برامج إنقاص الوزن فعالة في السيطرة على عوامل الخطر القلبية الوعائية ومن المرجح جدًا أن تقلل من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

انقاص الوزن

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