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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مران الزمالك.. فقرة بدنية للاعبين ومنح ثلاثي الفريق راحة من التدريبات الجماعية

صدى البلد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته عصر اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهد المران اليوم تخصيص فقرة بدنية خاصة لجميع اللاعبين، تم خلالها التركيز على رفع الحمل البدني وتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب استعدادا للمباراة المقبلة ، من خلال أداء تدريبات تأهيلية متنوعة داخل أرضية الملعب لعدة دقائق.

وشهد المران تخصيص فقرة تكتيكية لتنفيذ بعض الأمور الخاصة بخطة اللعب استعدادا للمواجهة المرتقبة أمام المريخ السوداني.

وشهدت تدريبات اليوم الأربعاء مشاركة حسام عبد المجيد و محمد طارق وحاتم محمد سكر في الفقرات الفنية والخططية بجانب التقسيمة الفنية بشكل كامل وطبيعي، بعدما خضعوا لبرنامج تأهيلي بالأمس.

وفي سياق متصل منح الجهاز الفني راحة لثلاثي الفريق أحمد فتوح و أحمد مصطفى "زيزو" و الحارس محمد صبحي، من المشاركة في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء على أن ينتظم اللاعبون في تدريب الفريق غدا الخميس، عقب عودتهم خلال الساعات القليلة الماضية من المشاركة مع المنتخب الوطني الأول في مباراة مالاوي في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا .

وتقرر أن يخوض الفريق مرانه الختامي غدا الخميس في الثالثة عصرا على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال أفريقيا قبل الانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء.

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