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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تهنئ الرئيس بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان

الفريق أول محمد زكي
الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال  بذكرى العاشر من رمضان 1444هـ.

وجاء فيها: "الرئيس عبد الفتاح السيسى
رئيس الجمهورية –  القائد الأعلى للقوات المسلحة يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهانى بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر العاشر من رمضان المجيد الذى سيظل رمزاً للقيم الخالدة لأمتنا المصرية وإمتلاكها لأسباب القوة والقدرة لإعلاء إرادة الوطن والعبور به إلى آفاق المستقبل".

نصر العاشر من رمضان

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بذكرى هذه الملحمة الوطنية التى تنبض فى وجدان كل مصرى يستلهمون قيم التضحية والفداء والعمل بكل تجرد لتنفيذ المهام المقدسة المكلفين بها محافظين على أعلى درجات الكفاءة والإستعداد للزود عن ترابنا الوطنى وحماية مقدرات الشعب المصرى وركائز أمنه القومى على كافة الإتجاهات .

داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على سيادتكم والشعب المصرى العظيم بكل الخير واليمن والبركات وكل عام وسيادتكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس الأركان

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة  القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام  والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1444هـ .

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة.

القوات المسلحة العاشر من رمضان الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع نصر العاشر من رمضان الفريق أسامة عسكر

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