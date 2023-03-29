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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كأنهم يملكون مفاتيح الجنة والنار .. مفتي الجمهورية يحذر من التدين المغشوش

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن التدين مصطلح مشتق من الدين، وهو الاستسلام لله سبحانه وتعالى والخضوع له، لافتا إلى أن العبادة هى الغاية التى خلق الله من أجلها الخلق وسخر لهم ما فى الأرض، فقد قال سبحانه وتعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون". 

المتدين المغشوش 

وتابع مفتي الجمهورية، خلال حلقة برنامج "حديث المفتي"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاربعاء: "الحقيقة أن مظهر التدين، وأن كانت تربطه بعض الأحكام الشرعية، الإ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجساكم ولكن إلى قلوبكم، فالقلب محل الإيمان والعبادة، فساد القلب فساد لكل شئ كما أخبرنا سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، والتدين الحقيقى هو عمران القلب بالإيمان الحقيقى، والعبادة الخالصة لله  لله".

 وأكمل: "التدين المغشوش، اهتمام بالمظهر، معين، دون إيمان وتعبد وقيم الإسلام واخلاقه، جماعات التدين المغشوش ، تجدهم عندهم كبر وكأنهم يملكون مفاتيح الجنة والنار، فالمتدين الحقيقى شكله وقلبه واحد ملئ بالإيمان وكل أعماله يراد بها الله فقط ".

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كل يوم فتوى

كما قال الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم-: إن للإيمان ثمرات عظيمة، تغرس في الفرد حياة الشعور، ويقظة الضمير، ومعاملة أفراد المجتمع بالحسنى، مما يجعل بنيان الوطن قويًّا، متماسكاً، وثيق الروابط والأواصر، ووفير التعاون على البر والتقوى، فضلًا عما يثمره من تصفية الإنسان لنيته، ومراقبته لخالقه في تصرفاته وسلوكياته على جميع أحواله، مع الحرص على ملءِ الوقت بالطاعة والعمل النافع، واستواء السر والعلن، ومن ثم تَقِلُّ أدواء المجتمعات، وتعظم مواقعها في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج “كل يوم فتوى” مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد، اليوم مضيفًا فضيلته أن الشرع الشريف وضع جملة من الإجراءات لكي يقي بها الإنسان نفسه من الوقوع في الزلل منها تربية الوازع الديني والضمير والرقابة الذاتية لدى الإنسان حتى لا يكون في حاجة إلى مراقبة أحد له، فيكون حينها استشعاره بالمسئولية الدينية هي الرقيب عليه والمانع له من الوقوع في الخطأ، فالمؤمن يكون متناغمًا مع نفسه داخليًّا وظاهريًّا.

ولفت فضيلة مفتي الجمهورية إلى أن هذا الوازع يحصل تارة نتيجة الإدراك الضروري الحاصل عند الإنسان الذي يدفعه ذاتيًّا وفطريًّا لتحصيل المنافع والتماس المصالح واجتناب المفاسد، ويكون تارة من جهة الاستجابة للخطاب الشرعي المعصوم، الذي من شأنه ضبط حركة الإنسان والمحافظة على ضميره حيًّا بمراقبة الله تعالى على الدوام، كما يكون نتيجة للرهبة من ولى الأمر بمخالفة أوامره وتشريعاته، أو للخوف من سخرية المجتمع بمخالفة أعرافه وتقاليده.

وأشار فضيلته إلى أن الشريعة الإسلاميَّة قد راعت فطرة الإنسان وأصل خلقته بلا نفور أو إعراض بأسلوب متزن يحافظ على حياة الإنسان بجوانبها المتنوعة، ثم إنها جعلت من هذا الوازع الفطري ممهدًا إلى الوازع الديني الذي هو إدراك داخلي أيضًا يأتي من أعماق النفس ويقوم على الإيمان بالله تعالى ومراقبته في جميع أمور العبد في السر والعلن.

وأكد مفتي الجمهورية على أن مراعاة الوازع الديني تضبط حركة الأفراد والمجتمع وفق فعل الخير وترك الشر، من أجل الدخول في دائرة رضوان الله تعالى، والخوف منه ومن عقابه دنيا وأخرى، وهو الحد المعتبر في التزام المسلمين بأحكام الشرع في كل صغيرة وكبيرة، وهذا يرجع إلى قوة الإيمان واستقامة النفس والتعلق بالله تعالى من فرد لآخر، ومن ثَمَّ احتاج الإنسان إلى التذكير بصورة دورية بالحقائق الشرعيَّة التي تغرس في نفوس أفراده قيم الإيمان وسمات التقوى. 

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