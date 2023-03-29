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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة والدة الفنان محمد عز .. وهذا موعد الجنازة

محمد عز
محمد عز

أعلن الفنان محمد عز عن وفاة والدته عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

وكتب عز عبر صفحته الرسمية: توفت الي رحمه الله امي الغالية صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الظهر من مسجد صلاح الدين بعد كوبري الجامعه بالمنيل.
 

محمد عز ومسلسل المداح

ويشارك الفنان محمد عز فى موسم رمضان الحالى بمسلسل المداح، مع الفنان حماده هلال وهبة مجدي ولوسي.

 

محمد عز يتعرض لعملية نصب

وكشف الفنان محمد عز عن تعرضه لعملية نصب من قبل أحد المنتجين. وكتب عبر حسابه على فيسبوك:"ادعي أنه منتج وبالفعل مضيت معاه فيلم وصورت ومن أكتر الحاجات اللي اشتغلت فيها وتعبت فيها وهو للأسف أكل حقي وحق ناس كتير حتي الماتريال رماه ومدفعش حقه إن شاء الله من بكره هيبتدي المحامي اجراءاته ومش هسيب حقي بعد كدا ودي كمان صور الشيكات اللي مش عارف اطول منها جنيه من شهر يناير ولا حتي عارف اوصله ربنا كريم". 

وكان الفنان محمد عز طرح برومو كليبه الجديد الذى يحمل عنوان أيوة بغير عليها استعدادا لطرحها بالتزامن مع موسم عيد الأضحى.

الفنان محمد عز محمد عز مسلسل المداح صلاة الجنازة مسجد صلاح الدين

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