إنقاذ حياة عجوز تجاوز 93 سنة مشرد بكفر الزيات وإيداعه بدار المسنين

أعلنت مديرية التضامن بمحافظة الغربية اليوم عن نجاح فريق التدخل السريع في إنقاذ حياة عجوز مسن بالتنسيق مع مديرة إدارة كفر الزيات الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة جمعية المصفى بكفر الزيات.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن وتحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

كانت معلومات وردت إلي الدكتور خالد ابو المجد رئيس فريق و رضا شاهين عضو الفريق و عابد إدارة الحوكمة بالمحافظة بالعثور علي عجوز مسن بنطاق شارع المرور بجوار مسجد الهدى بمدينة كفر الزيات .



كما تبين مشاركة بعض فاعلي الخير بخدمته ورعايته مما جعله بعيد عن الاعين وعن عمليات المسح التى يقوم بها الفريق بصفه دورية.



في المقابل وجه المحاسب أحمد حمدي عبد المتجلي وكيل التضامن الاجتماعي بالغربية في تعليماته إلي مساعده شيخ العرب عبدالله طنطاوي وكيل المديرة للوقوف علي أزمة حالة العجوز المسن وادخالها احدى الدور التابعة للمديرية.

وانتقل فريق التدخل السريع الى مقر الحالة واصطحابها وعمل كافة الفحوصات الطبية الازمه للحالة.

وأفادت التقارير أن الحالة ليس بها أمراض معدية وما تعانيه هو تقدم السن وهو يحتاج إلى رعاية طبية وتغذية جيده وتم نقل الحالة إلى دار المصطفى.

والجدير بالذكر أن المواطن ش ع ر ا من مواليد 1932/2/27 ويحمل بطاقة الرقم القومى 23202272300517 وهو ليس له أي أقارب وكان من أمهر صانعي الجريد التي تشتهر به قرية شبرا النمله القريبة من كفر الزيات ولكن تقدم السن منعه من العمل واجلسه وفقد زوجته ولم ينجب أبناء فضلا عن حب اهالى المنطقة جعل القلوب الرحيمة تتابعه واقاموا لة عشه وتابعوه عشرات السنين الى ان سأت حالت وتدهورت وقاموا بالابلاغ عن أزمته حتي نقله إلي دار رعاية المسنين .

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